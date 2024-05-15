Türkiye’nin en kalabalık 10 ilçesi

Bazı metropollerin ilçelerinin nüfusu Türkiye’nin birçok şehrinden daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bu nüfus yoğunluğu ise ilçelerin adeta bir şehir gibi faaliyet göstermesine neden oluyor. Oldukça yoğun nüfusa sahip ilçeler ise günden güne gelişme gösteriyor. Peki Türkiye’deki en kalabalık ilçeler hangileri? Bu ilçeler hangi şehirlerde bulunuyor?
TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLÇELERİ
1-Esenyurt ilçesi İstanbul
Nüfus sayısı: 978 bin 7
Zirvedeki ilçe olan Esenyurt uzun zamandır listelerin en başında yer alırken nüfusu ile 57 şehri geride bıraktığı bilgisi bulunuyor.
2- Şahinbey ilçesi Gaziantep
Nüfus sayısı: 939 bin 497
3-Çankaya ilçesi Ankara
Nüfus sayısı: 937 bin 546
4-Keçiören ilçesi Ankara
Nüfus sayısı: 923 bin 404
5-Osmangazi ilçesi Bursa
Nüfus sayısı: 885 bin 273
6-Şehitkamil ilçesi Gaziantep
Nüfus sayısı: 867 bin 193,
7-Küçükçekmece ilçesi İstanbul
Nüfus sayısı: 792 bin 30,
8-Seyhan ilçesi Adana
Nüfus sayısı: 787 bin 771,
9-Pendik ilçesi İstanbul
Nüfus sayısı: 743 bin 774,
10-Ümraniye ilçesi İstanbul
Nüfus sayısı: 723 bin 760.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.