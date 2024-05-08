Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi

Adana'da, küresel ölçekte kritik düzeyde tehlike altında olan lokal endemik bir tür olan "çorak yoncası (Medicago halophila)", Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda tür izleme faaliyeti sırasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhan Deltası'nda bulunan ve ülkenin önemli bitki alanlarından biri olan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, 112 önemli bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden biri de nesli tükenmekte olan çorak yoncasıdır."

Adana'da, bu nadir bitki türünün görüntülenmesi, bölgenin biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı