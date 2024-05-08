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Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi

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Adana'da, küresel ölçekte kritik düzeyde tehlike altında olan lokal endemik bir tür olan "çorak yoncası (Medicago halophila)", Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda tür izleme faaliyeti sırasında görüntülendi.

Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi mask
Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi
Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi
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Adana'da, küresel ölçekte kritik düzeyde tehlike altında olan lokal endemik bir tür olan "çorak yoncası (Medicago halophila)", Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda tür izleme faaliyeti sırasında görüntülendi.

Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ceyhan Deltası'nda bulunan ve ülkenin önemli bitki alanlarından biri olan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, 112 önemli bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden biri de nesli tükenmekte olan çorak yoncasıdır."
Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi

Adana'da, bu nadir bitki türünün görüntülenmesi, bölgenin biyolojik çeşitliliği ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Adana'da nesli tükenmekte olan 'çorak yoncası' görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, çorak yoncası, Medicago halophila, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, bitki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ceyhan Deltası, doğa

08 May 2024 - 23:09 - Yaşam

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