Malatya’da tescilli bir doğal yapı: Sulu Mağara

Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’nde bulunan Polat Sulu Mağara, görenlere farklı bir tecrübe sunuyor. Bölgeye ulaşımın ise Polat Mahallesi’ne kadar asfalt yoldan ulaşım, Polat Mahallesi’nden 6 kilometre sonrasına kadar da stabilize yoldan ulaşım sağlanabiliyor. Tamamen doğal olan bu mağara yoğun sayıdaki sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekiyor.

MAĞARAYA DAR BİR GEÇİTTEN GİRİLİYOR

Doğanşehir’de bulunan Polat Sulu Mağara’ya dar ve alçak bir geçiş aracılığıyla girilebiliyor. Mağaranın zemininin ise rutubetten kaynaklı olarak kaygan bir durumda olduğu ifade ediliyor. Sulu Mağara 2 bin 260 metre yüksekliği bulunan Kuzkaya Tepesi’nin 2 bin 150’nci metresinde bulunuyor. Sulu Mağara’nın suyun taşlaşması nedeniyle oluştuğu ifade ediliyor.

Sulu Mağara’ya 20 metre uzunluğunda, dar ve alçak bir giriş açıklığı ile giriliyor. Mağaranın birinci bölümünün 35 metrelik dairesel formda olduğu, ikinci bölüme göre girişinin daha kolay olduğu biliniyor. Mağaranın 2’nci bölümüne geçiş yapmak için ise çok dar bir boğazdan sürünerek geçmek gerekiyor. 2’nci bölümün ise 6 metre çapında ve 3 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Her iki bölümde de sarkıt ve dikitlerin yer aldığı gözlemlenirken mağaranın oluşumundan itibaren doğal şekliyle kaldığı ve büyük bir kısmına insan elinin değmediği tahmin ediliyor.

TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLDİ

Doğanşehir ilçesinde yer alan bu doğal mağara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile koruma altına alınırken tabiat varlığı olarak tescil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ise bu doğal yapı tescillendi ve koruma altına alındı.

Tamamen doğal yapısıyla dikkat çeken bu mağara ise yürüyüş yapmak, yeni yerler keşfetmek isteyen insanlar için tavsiye edilecek nitelikte.

Kaynak: Haber Merkezi