05 Nis 2024 - 12:38- Gündem

MSÜ tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? “Tercihleri gelse bile adaylıkları sonlandırılacak”

Harp Okullarının 4 yıllık, Astsubay Meslek Yüksek Okullarının ise 2 yıllık olduğunu kaydeden Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, kadın adayların sadece Harp Okullarını tercih yapabileceğini, erkek adayların ise hem Harp Okulları hem de Astsubay Meslek Yüksek Okullarını tercih edebileceklerini belirtti. Boy ve kilo sınırlarının önemine dikkat çeken Özcan, “Boy ve kilo şartı tutmayan adaylar tercihleri gelse bile adaylıkları sonlandırılacaktır” dedi.