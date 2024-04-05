MSÜ tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? “Tercihleri gelse bile adaylıkları sonlandırılacak”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 3 Nisan 2024 tarihi itibariyle başladı. Peki adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmelidir? Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulunarak BUSABAH’a özel açıklamalar gerçekleştirdi.
Tercih yapacak adayların 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmiş olması gerektiğine vurgu yapan Özcan, tercihlerin 2 şekilde yapılacağının altını çizdi.
“ÖNCELİKLİ OLARAK SINAVA ÇAĞIRILACAKTIR”
MSÜ tercih sürecinin 3 Nisan 2024 tarihi itibari ile başladığını söyleyen Tolga Özcan,
“2024 Milli Savunma Üniversitesi, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları tercih işlemleri 3 Nisan itibariyle başladı. Adaylarımız 3 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapmaları gerekiyor. 10 Mayıs günü saat 23.59’ a kadar belirtilen süre içerisinde tercihlerini yapmaları gerekiyor. Burada ÖSYM tarafından 3 Mart 2024 tarihinde yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına ve 2024 YKS başvurusunda bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Onun için adaylarımız buna dikkat etsinler. Yani tercih yapacak adaylar 2024 Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmiş olacak. Aynı zamanda da 2024 YKS başvurusunda bulunmuş olan adaylar başvurusunu yapabilecekler. Başvurular yapılırken özellikle adayların şunlara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Hava Harp Okullarını tercih edecek adaylar var. Hava Harp Okulları için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve kontenjana göre çağrı yapılacaktır. Yani Hava Harp Okulu'nu tercih edecek adayların ilk tercihinin Hava Harp Okulu olması gerekiyor. Hava Harp Okulu'nu ikinci ve sonraki tercihlerde yapan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır. Adaylarımız buna dikkat etsinler. Tabii burada bir de Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nu tercih edecek adaylar var. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavına alınacaktır. Adaylarımız buna dikkat etsinler. Yani sınavın teori ve çalgı performansı olmak üzere 2 bölümden oluşacak. Onun için Bando Astsubaylığını tercih yapacak adaylarımız müzik yeteneğiyle, müzik tespih sınavına alınacağını unutmamalılardır. Sınavlarda teori ve çalgı performansı olacaktır. Burada Güzel Sanatlar ve konservatuvar liselerinden mezun olanlar yani müzik dalı ve müziğe yönelik dallardan mezun olan ya da olacak adaylar MSÜ sınav puanına bakılmaksızın öncelikli olarak sınava çağırılacaktır. Burada bir öncelik var. Diğer liselerden ve dengi olan okullardan mezun olan adaylar ise Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları en yüksek puan türüne göre sıralanacaktır. Buna dikkat etmeleri gerekir”
şeklinde konuştu.
“KADIN ADAYLAR SADECE HARP OKULLARINI TERCİH YAPABİLİR”
Harp Okullarının 4, Astsubay Meslek Yüksekokullarının ise 2 yıllık olduğunu dile getiren Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Özcan,
“Tercihlerimiz 2 türlü oluyor. Biri Harp Okulları, biri Meslek Yüksek Okullarıdır. Harp Okulları için mesela Kara Harp Okulu sayısal puanı, Kara Harp Okulu eşit ağırlık, Kara Harp Okulu sözel, Deniz Harp Okulu, Hava Okulu bunlar harp okulları yani toplamda Kara Harp Okulu sayısal 1, Kara Harp Okulu eşit ağırlık 2, Kara Harp Okulu sözel 3, Deniz Harp Okulu 4, Hava Harp Okulu 5, Sahil Güvenliği-Deniz Harp Okulu 6 tanedir. Astsubay Meslek Yüksek Okulları ise Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenliği adına Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu birde Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu olacaktır. Adaylarımız burada hem Harp Okulları için hem de Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapabilirler. Harp Okulları 4 yıllıktır, Astsubay Meslek Yüksekokulları 2 yıllıktır. Adaylarımız buna dikkat etsinler. Burada önemli bir hususta şudur kadın adaylar sadece Harp Okullarını tercih yapabilir. Ama erkek adaylar hem Harp Okulları hem de Astsubay Meslek Yüksek Okullarını tercih yapabilirler. Yani kadın adaylar Astsubay Meslek Yüksek Okullarını tercih yapamazlar. Tabii bu ikinci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri var. Aday tercih yaptığı zaman puan türleri var. Mesela Kara Harp Okulları'na 2024 MSÜ sayısal puanı, 2024 MSÜ eşit ağırlık puanı, 2024 MSÜ sözel puanıyla çağırılacak. Yani bir aday Kara Harp Okulunu tercih yapmak istiyorsa 2024 MSÜ sayısal puanı, 2024 MSÜ eşit ağırlık puanı, 2024 MSÜ sözel puanı ile yapılacak. Deniz Harp Okulunu tercih edecek adaylar sadece 2024 sayısal puanıyla tercih yapılıyor. Adaylarımız buna dikkat etsinler. Hava Harp Okulu'nda ise 2024 MSÜ sayısal puanı geçerlidir”
ifadelerine yer verdi.
“TERCİH SIRASI BURADA ÖNEMLİDİR”
Adayların tercih yaparken verdikleri cep telefonu numarasının güncel olması gerektiğine dikkat çeken Tolga Özcan,
“Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunda 2024 MSÜ genel puanı dikkate alınıyor. Özetlemek gerekirse Kara Harp Okulu için MSÜ sayısal, eşit ağırlık, sözel puanlar olacak. Deniz ve Hava okulu için 2024 MSÜ sayısal puanı baz alınacak. Diğer Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na kara, deniz, hava ve bandoda ise 2024 MSÜ genel puan alınacak. Adaylarımız burada dikkat etsinler puan türlerine. Adaylarımız tercihlerini 2’nci seçim aşamasına çağırılması ile ilgili tercihlerini personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Orada adaylar dikkat etsinler. Yani tercih yaparken verdikleri cep telefon numaraları güncel olmalıdır. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar yerleştirme işlemleri süresinde tercih öncelikleri ve aday değerlendirme puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirecekler. Yani tercih sırası burada önemlidir. Ek yerleştirme sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarının belirlenen zamanda eğitim, öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihler arasında bulunur ve o tercih sırası gelen aday ilgili okullara yerleştirilir”
diye konuştu.
“TERCİHLERİ GELSE BİLE ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR”
Tercih yapacak adayların boy ve kilo sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Özcan,
“Tabii burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Tercih yapacak adaylarımıza birinci uyarımız Hava Harp Okulu adayları için yani Hava Harp Okulunu tercih edecek hem erkek hem de kadın adayları için uygulanacak boy ve kilo sınırları çok önemlidir. Mesela 1.65-1.90 boyunda olması gerekiyor. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarının da erkek askeri öğrenci adayları için boy ve kiloya baktığımız zaman boyu 1.65 ile 2 metre 10 santim olmalıdır. 19 yaşından küçük erke adaylar için 1.65-1.90 arasında. Kadın askeri öğrenci adayları için ise 1.60 ve 2 metre olmalıdır. Burada Milli Savunma Üniversitesinin şöyle bir uygulaması vardır boy ve kilo şartı tutmayan adaylar tercihleri gelse bile adaylıkları sonlandırılacaktır. Adaylar ona dikkat etsinler. Burada ikinci bir uyarımızda Harp Okulları için 2024 TYT ve AYT Astsubay Melek Yüksek Okulları için ise 2024 TYT'ye girmeyen adaylar hiçbir suretle askeri okullara yerleştirilmeyecektir. Yani aday tercih yaptı, çağırıldı. Çağırıldığı zaman Harp Okulları için hem TYT hem AYT puanına bakılacak, Astsubay Meslek Yüksek Okulları içinde sadece 2024 Temel Yeterlilik Testi, dediğimiz TYT puanına bakılacak. Eğer bu sınavlara girmemişse aday yerleştirme yapılmayacaktır. Onun için adaylar ona dikkat etsinler. Üçüncü uyarımız ise adaylarımız tercihlerini yaparken aday yerleştirme işlemleri sürecinde tercih önceliğine de aday değerlendirme puanı sırasına göre yerleştirileceği ancak ek yerleştirme sürecinde tercihlerinin arasında bulunan herhangi bir tercihe de yerleşebileceğini unutmasınlar. Yani aday tercih yaparken aday yerleştirme işlemleri sürecinde tercih önceliği ve aday değerlendirme puanı ve sırasına göre yerleştirilecektir. Onun için adaylarımız bu konularda tercih yaparken bu önemli noktalara dikkat etmesinde fayda vardır. Adaylarımız 10 Mayıs saat 23.59’a kadar TC numarası ve e-Devlet şifreleriyle adaylarımız personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercihlerini yapabileceklerdir”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.