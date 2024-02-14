7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yerle bir olan Malatya’da yıkım çalışmaları devam ederken, yıkımlarla birlikte ağaçların da kesildiği söylentileri üzerine Özalper Mahallesi’nde bulunan vatandaşlar, kendilerince bir yöntem belirlediler. Ağaçlarının kesilmemesi için ağaçların üzerine “Lütfen ağaçları kesmeyin” yazısı asan mahalle sakinleri, bir ağacın kolay yetişmediğini dile getirdiler.

“BİR AĞAÇ KOLAY YETİŞMİYOR”

Bir ağacın kolay yetişmediğini dile getiren vatandaşlar, “Depremlerin ardından kimin ne yaptığı belli değil. Yıkımlarla birlikte bahçelerde bulunan ağaçların kesildiğini duyduk. Bu nedenle bizler de bu ağaçlara bir şey olmasın diye böyle bir yazı yazıp ağaçlara astık. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Bu ağaçlarda emek var, emeklerin heba olmasını istemiyoruz. Yıkımlar olduğu gerekçesiyle yıllardır gözümüz gibi baktığımız ağaçlarımızı kesebilirler. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Depremlerden sonra Malatya allak bullak oldu. Gözlerin içine baka baka evleri soyan hırsızları duyuyoruz. İnsanlara kötülük edenler ağaçlara mı etmeyecekler” diye konuştular.