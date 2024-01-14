Malatya’da bir duvar yazısı Şubat gibi Ocak’a da ateş düştü

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Bu haber yüreklere kor oturturken Malatya’nın meşhur duvar yazılarına da konu oldu. O yazıyı gören, durup bir kez daha baktı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu.

9 ŞEHİDİN İSİMLERİ VE MEMLEKETLERİ

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (NİĞDE)

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın (ADIYAMAN)

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (KAHRAMANMARAŞ)

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (AKSARAY)

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (GAZİANTEP)

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (GİRESUN)

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (ORDU)

İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (ESKİŞEHİR)

1237 KİŞİ HAYATTAN KOPTU

Şehitlerimizin haberleri yüreklere kor oturturken Malatya’nın meşhur duvar yazılarına da konu oldu. O yazıyı gören, durup bir kez daha baktı. O duvar yazısında, “Şubat yetmezmiş gibi, şimdi de ocağımıza ateş düştü” ifadeleri yer aldı.

Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla canımız hayattan koptu. Malatya’da ise 1237 vatandaş depremde hayatını kaybetti. Şehir yerle bir oldu. 6 Şubat’tan bu yana hem Malatya hem de deprem bölgesinin acısı dinmedi. O gün tam anlamıyla ocağımıza ateş düştü. Ocak ayında ise şehit haberleri yüreklere kor oturttu. Duvar yazısında geçtiği gibi Şubat gibi Ocak’a da ateş düştü.