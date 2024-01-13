Geç oldu ama yapılıyor

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Fırat Elektrik, Malatya'da deprem sonrası aydınlatma direkleri için onarım çalışmalarına başladı. Malatya’da yaşanan 6 Şubat depreminin ardından kent genelinde birçok sokak ve çevreyolu üzerindeki aydınlatma direkleri zarar gördü, şehir karanlığa gömüldü. Bu kritik duruma çözüm getirmek adına Fırat Elektrik, onarım çalışmalarına başladı.

Fırat Elektrik tarafından yürütülen tamirat çalışmaları kapsamında, deprem nedeniyle hasar gören aydınlatma direkleri onarılıp eski işlevine kavuşturuluyor. Bu proje, deprem sonrası oluşan elektrik altyapısı sorunlarını gidermeyi ve Malatya'nın sokaklarını tekrar aydınlatarak güvenliği sağlamayı amaçlıyor.

Depremin yarattığı karanlık atmosfer, özellikle kadın ve çocuklar arasında korku ve panik yarattı. Malatya halkının günlük yaşamını normale döndürmeyi hedefleyen aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Malatyalılar deprem sonrası karanlık cadde sokaklardan ve elektrik kesintilerinden şikayetçi olmuştu.