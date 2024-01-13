Malatya’da şehitlerimiz ve Filistin için yürüyüş

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Filistin'e acil yardım yürüyüşüne katılarak destek verdi. Yürüyüşe, TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir de katıldı.

"TERÖRÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUZ"

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Demir, terörü bir kez daha lanetleyerek, "Memleketimize kast eden, emperyalistlerin maşası olan hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR"

Demir, Filistin'deki zulmü de dile getirerek, "Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin soykırım suçu işleniyor. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız." şeklinde konuştu.

"112 GAZETECİ SİYONİST İŞGALCİLERİN SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"

Filistin'deki insani krizi vurgulayan Demir, "Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Siyonistler, 'güvenli bölgeler' olduğunu iddia ettikleri güney bölgelerine de saldırıyor ve katliamlar yapıyor. Gazze'de yaşanan acıların daha da artmaması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE 50 BİN HAMİLE KADIN BULUNUYOR"

Demir, Gazze'deki sağlık hizmetlerine de değinerek, "Gazze'de 50 bin hamile kadın bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, 50 bin kadın, elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır." dedi.

"ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLUMUN SESİNE İHTİYAÇ VAR"

Son olarak ulusal ve uluslararası toplumları işgalci İsrail'e karşı tepki vermeye çağıran Demir, "Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." şeklinde konuştu.