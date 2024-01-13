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Dikkat 6 ile yoğun kar uyarısı geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesinde beklenen kar yoğun kar yağışının ise 14 Ocak Pazar gününe kadar süreceği bildirildi. Yayımlanan rapora göre bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabileceği belirtildi.
Dikkat 6 ile yoğun kar uyarısı geldi mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre yağışlar Van, Ağrı, Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis, Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı bildirildi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Rapora göre kar yağışları 14 Ocak Pazar gününün akşam saatlerine kadar devam edecek. Aralıklı olarak devam edecek kar yağışlarına ise önlem alınması gerektiği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin yapmış olduğu açıklamada, “Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ibaresi yer aldı.

 
 
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13 Oca 2024 - 13:03 - Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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