Dikkat 6 ile yoğun kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre yağışlar Van, Ağrı, Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis, Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı bildirildi.
PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Rapora göre kar yağışları 14 Ocak Pazar gününün akşam saatlerine kadar devam edecek. Aralıklı olarak devam edecek kar yağışlarına ise önlem alınması gerektiği bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin yapmış olduğu açıklamada, “Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ibaresi yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.