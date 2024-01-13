- Gündem

Elazığ, Tunceli, Bingöl Dikkat

ABONE OL Google News Sayfamız

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da, Tunceli’de, Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın, Tunceli’nin ve Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Elazığ, Tunceli, Bingöl Dikkat mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu açıklamaya göre Elazığ’da elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Elamasuyu Köyü bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Bu açıklamaya göre Tunceli’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, Kaledibi Mahallesi, Korluca Köyü, Derebaşı Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Bu açıklamaya göre Bingöl’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Servi Köyü Yenişehir Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Ericek Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Eskibağ Köyü Merkez Mevkii, Eskibağ Köyü Çöğürlü Mezra, Alaaddin Köyü Merkez Mevkii, Yatansöğüt Köyü, Yazılı Köyü Merkez Mevkii, Günkondu Köyü, Sırmalıoya Köyü Merkez Mevkii, Harmancık Köyü Merkez Mevkii, Doludere Köyü Doludere Mevkii bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenişehir Bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

# Fırat Elektrik Dağıtım, Tunceli, Elazığ, bingöl, elazığ elektrik kesintisi, bingöl elektrik kesintisi, tunceli elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, Elektrik kesintisi

13 Oca 2024 - 11:32 - Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL