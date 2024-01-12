Kınalı kuzular Malatya’da asker ocağına uğurlanıyor

Malatya’da şu sıralar aileler kınalı kuzularını asker ocağına uğurluyor. MAŞTİ’de asker uğurlama yoğunluğu yaşanırken, otogar genelinde “En büyük asker bizim asker” sesleri yükseliyor.

Malatya’da bugünlerde vatani görevlerini yapmak için silah altına alınan asker adayları, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yakınları tarafından halaylar, tekbirler ve “en büyük asker bizim asker” sloganları eşliğinde görev yerlerine uğurlanıyor.

Bugünlerde sık sık yaşanan bu görüntülere askerlerin içinde bulunduğu otobüsleri durdurup İstiklal Marşı okunması da ekleniyor. Anneler ve yakınlarının ise gözleri hem gurur hem de hüzün gözyaşları ile doluyor.

Kınalı kuzuların yüzünden gurur okunurken, kendileri dualarla asker ocağına uğurlanıyor.