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Anasayfa / Spor / Dağdelen Emekli Oldu

Dağdelen Emekli Oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Spor Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Dağdelen emekliliğe ayrıldı.

dağdelen emekli oldu
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde uzunca süredir spor şube müdürü olarak görev yapan Ömer Dağdelen görev süresinin dolmasının ardından emekli oldu. Dağdelen’in emekliliğe ayrılması nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir restoranda veda programı düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor taban birlikleri temsilcileri ve gençlik spor il müdürlüğü personeli katıldı. Ebu Bekir Kayhan günün anısına emekli olan Ömer Dağdelen’e plaket takdim ederek, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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