Malatya genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden unsurlara karşı güvenlik güçleri adeta çelikten bir duvar ördü. Vali Seddar Yavuz’un liderliğinde bir araya gelen üst düzey kurum yöneticileri, şehrin son bir haftalık röntgenini çekti. Emniyet ve jandarmanın gece gündüz demeden yürüttüğü takipli operasyonlarda, vatandaşların huzurunu kaçıran yüzlerce kişi tek tek adalete teslim edildi.

ARANAN 128 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI!

Malatya İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı’nda masaya yatırılan verilere göre; 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında şehirde tam anlamıyla bir abluka yaşandı. Aranan şahıslara yönelik düzenlenen noktasal operasyonlarda 128 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların profili ise operasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu:

88 kişi ifadeye yönelik aranıyordu.

40 kişinin ise kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Hapis cezasıyla köşe bucak kaçan şahıslardan 35’inin 0-5 yıl, 2’sinin 6-10 yıl, 3’ünün ise 10 yıl ve üzeri sürelerle parmaklıklar arkasına gönderileceği açıklandı.

KİMLİK SORGUSUNDA REKOR: 79 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Hafta boyunca asayiş ekiplerinin radarına takılan olay sayısı 471 olarak kayıtlara geçti. Ancak Malatya polisi ve jandarması, bu olayların 429’unu anında aydınlatarak büyük bir başarıya imza attı. Kent genelinde yapılan devasa denetimlerde:

79 bin 150 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Suç unsuru tespit edilen 430 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Askerlik işlemlerinden kaçan 340 yoklama kaçağı kıskıvrak tespit edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Malatya’nın geleceğini zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirleri de bu operasyonlardan kaçamadı. Narkotik ekiplerinin düzenlediği 18 ayrı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, hakim karşısına çıkarılan zehir tacirlerinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilenler ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi:

214,99 gram metamfetamin,

135 adet sentetik ecza,

30 gram sentetik kannabinoid,

7,39 gram esrar ve 116 kök kenevir.

SOKAKLAR SİLAHLARDAN TEMİZLENDİ

Sadece uyuşturucu ve firariler değil, sokaklardaki illegal silahlanmaya karşı da sert önlemler alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği, 53 fişek ve 14 kesici alet ele geçirilerek olası faciaların önüne geçildi.

Toplantının sonunda Vali Seddar Yavuz, Malatya’nın huzur ve güven ortamının korunması için operasyonların hız kesmeden ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.