Muğla’nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde "yatırım danışmanlığı" ve "gayrimenkul alım-satım vaadiyle" vatandaşları ağlarına düşüren şebekeye yönelik operasyonun yankıları devam ediyor. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, aralarında Malatya'nın da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı baskınlar yapılmıştı.

MALATYALI İŞ ADAMININ KARDEŞİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Malatya kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonda, kentte tanınmış bir iş adamının kardeşi olan Z. K.’nin de şebeke içerisinde yer aldığı belirlendi. Örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazançları dikkat çekmemek adına akrabalarının üzerine geçirdikleri, lüks gayrimenkullere ve kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şebekenin 7 ayrı dolandırıcılık olayında vatandaşları tam 142 milyon Türk Lirası zarara uğrattığı ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Malatya, İstanbul, Ortaca ve Köyceğiz’de düzenlenen operasyonlarda adeta bir servet ele geçirilmişti. Suçtan elde edildiği netleşen;

27 lüks araç,

51 gayrimenkul (arsa/konut),

Şüphelilerin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıkları ile

4 şirkete mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Ayrıca ikametlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 567 adet fişek, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 adet çek, 1 milyon 60 bin TL değerinde 6 senet ve çok sayıda satış sözleşmesi ele geçirilmişti.

ADLİYEDEN YENİ KARAR ÇIKTI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Z.K.'nin de bulunduğu 14 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dev vurgunun Malatya ve diğer illerdeki uzantılarına yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.