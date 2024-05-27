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Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak

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Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Berenge Mahallesi İpekçi Sokak’ta gerçekleştirilen 1400 metrekare karo taşı döşeme işlemi sonrasında bu yıl gerçekleştirilen doğal gaz altyapı işlerinden dolayı tahrip olan kısımların yenileme çalışmaları yapıldı.

Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak mask
Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak
Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak
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Arapgir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Berenge Mahallesi İpekçi Sokak’ta gerçekleştirilen 1400 metrekare karo taşı döşeme işlemi sonrasında bu yıl gerçekleştirilen doğal gaz altyapı işlerinden dolayı tahrip olan kısımların yenileme çalışmaları yapıldı.

Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak

Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak

Arapgir’e bağlı Berenge Mahallesi İpekçi Sokak’ta doğal gaz altyapı işlerinden dolayı bozulan karo taşları için yenileme çalışmaları yapıldı. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; “İlçemizin tarih ve kültür anlamında önemli bölgelerinden birisi olan İpekçi Sokak’ın eski görünümüne kavuşması için ekiplerimiz özveri ile çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışma ile 1400 metrekare karo taşı döşeyerek hizmete sunduğumuz sokakta, altyapı çalışmaları sonrasında tahribata uğrayan kısımların yenileme çalışması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hızlı bir şekilde yenileme çalışmalarını tamamlayıp sokağımızı eski görünümüne kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak
 
Arapgir’deki o sokak eski görünümüne kavuşacak

Kaynak: BÜLTEN

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27 May 2024 - 17:26 Malatya- Gündem

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