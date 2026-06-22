Malatya'da sosyal yaşamın kalbi bir kez daha Yeşilyurt'ta attı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Yaz Akşamları Etkinlikleri, Beylerderesi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen görkemli "Aile Şenlikleri" ile başladı. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ilk programda, doğanın kucağında bir araya gelen binlerce Malatyalı, eğlence ve müzik dolu anlara şahitlik etti.

BEYLERDERESİ PARKI EĞLENCE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Bu yıl “Güvenli Park, Güvenli Aile” temasıyla yola çıkan etkinlikler, Beylerderesi Şehir Parkı’nın eşsiz atmosferinde ailelerin kaliteli ve güvenli vakit geçirmesine zemin hazırladı. Gün boyu süren sosyal aktivitelerde çocuklar kendileri için hazırlanan özel alanlarda doyasıya eğlendi.

Açık havada kurulan oyun ve etkinlik stantları çocuk sesleriyle şenlenirken, şu aktiviteler büyük beğeni topladı:

Yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli yarışmalar,

Maskot gösterileri ve çocuk oyunları,

Masa tenisi ve langırt turnuvaları.

Gençlerin ve çocukların turnuvalardaki kıyasıya mücadelesi ise parktaki coşkuyu ikiye katladı.

KÜLTÜREL DEĞERLER ÖN PLANDA

Şenlik alanında sadece eğlence değil, kültürel değerler ve yerel ekonomi de ön plandaydı. Türk kültürünün mihenk taşları olan Nasrettin Hoca ile Hacivat-Karagöz gösterileri sahne aldığında, hem küçükler hem de büyükler nostaljik anlar yaşadı. Eğitici ve eğlendirici bu gösteriler katılımcılardan tam not aldı.

Öte yandan alanda kurulan ve el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaretçilerin akınına uğradı. Vatandaşlar stantları tek tek gezerek yerel üreticilerin ve kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceleyip alışveriş yapma fırsatı buldu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR YAĞDI

Etkinliğe katılan aileler, çocuklarının hem eğitici hem de eğlendirici aktivitelerle sosyalleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini iletti.

BEYLERDERESİ AÇIK HAVA KONSER ALANINI ANDIRDI

Gecenin finalinde ise sahneye müzik damga vurdu. Ünlü Devlet Sanatçısı Sena Altıntop’un sahne aldığı açık hava konserinde duygu dolu anlar yaşandı. Sanatçının seslendirdiği birbirinden güzel türküler ve sevilen eserler, Beylerderesi Şehir Parkı’nı adeta dev bir açık hava konser alanına çevirdi. Binlerce vatandaşın hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği gece, Malatyalılara unutulmaz bir yaz hatırası bıraktı.

YAZ BOYUNCA FARKLI NOKTALARDA DEVAM EDECEK!

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, vatandaşların yaz aylarını daha verimli, keyifli ve sosyal bir ortamda geçirmelerini hedeflediklerini belirtti. Konserlerden sportif faaliyetlere, kültürel programlardan çocuk şenliklerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan Yaz Akşamları Etkinlikleri, yaz sezonu boyunca ilçenin farklı mahalle ve bölgelerinde hız kesmeden Malatyalılarla buluşmaya devam edecek.