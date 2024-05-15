Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

Kola, sağlığa en zararlı içecekler arasında bulunuyor. Peki, bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? İşte cevabı…
İlk 10 Dakikada
Bir bardak kola içtiğinizde, kana hemen 10 kaşık şeker girer. Bu, normal bir insanın alması gereken günlük şeker miktarının çok üzerindedir. Ancak, kolanın içindeki yoğun tatlandırıcılar sayesinde bu aşırı şeker tadı hissedilmez.
İlk 20 Dakikada
Kan şekeri aşırı yükselir ve pankreas aşırı insülin salgılar. Bu durum, vücudunuzun şeker seviyesini dengelemeye çalışmasının bir sonucudur. Ayrıca, karaciğer yağ depolamaya başlar.
İlk 40 Dakikada
Kolanın içindeki kafein tamamen emilir ve kan basıncınız yükselir. Karaciğer daha fazla şeker emer ve onu yağa dönüştürür.
İlk 45 Dakikada
Kolanın içindeki kafein beyne ulaşır ve dopamin hormonu salgılanır. Bu, beynin ödül ve zevk merkezini uyarır ve mutluluk hissi verir.
İlk 60 Dakikada
Kafein diüretik etkisi nedeniyle idrar söktürücü olarak çalışır. Kolanın içindeki tüm besinler, vücut tarafından hızla emilir ve açlık hissi tekrar oluşur. Bu durum, şişmanlığa yol açabilir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.