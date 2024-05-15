- Sağlık

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kola, sağlığa en zararlı içecekler arasında bulunuyor. Peki, bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? İşte cevabı…

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor mask
Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor
Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kola, sağlığa en zararlı içecekler arasında bulunuyor. Peki, bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? İşte cevabı…

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

İlk 10 Dakikada

Bir bardak kola içtiğinizde, kana hemen 10 kaşık şeker girer. Bu, normal bir insanın alması gereken günlük şeker miktarının çok üzerindedir. Ancak, kolanın içindeki yoğun tatlandırıcılar sayesinde bu aşırı şeker tadı hissedilmez.

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

İlk 20 Dakikada

Kan şekeri aşırı yükselir ve pankreas aşırı insülin salgılar. Bu durum, vücudunuzun şeker seviyesini dengelemeye çalışmasının bir sonucudur. Ayrıca, karaciğer yağ depolamaya başlar.

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

İlk 40 Dakikada

Kolanın içindeki kafein tamamen emilir ve kan basıncınız yükselir. Karaciğer daha fazla şeker emer ve onu yağa dönüştürür.

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

İlk 45 Dakikada

Kolanın içindeki kafein beyne ulaşır ve dopamin hormonu salgılanır. Bu, beynin ödül ve zevk merkezini uyarır ve mutluluk hissi verir.

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

İlk 60 Dakikada

Kafein diüretik etkisi nedeniyle idrar söktürücü olarak çalışır. Kolanın içindeki tüm besinler, vücut tarafından hızla emilir ve açlık hissi tekrar oluşur. Bu durum, şişmanlığa yol açabilir.

Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, kola, en zararlı içecek, şeker, içecek, sağlık, zarar, Yol

15 May 2024 - 21:33 - Sağlık

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL