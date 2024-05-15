Bakın bir bardak kola içtiğiniz zaman vücudunuzda neler oluyor

Kola, sağlığa en zararlı içecekler arasında bulunuyor. Peki, bir bardak kola içtiğinizde vücudunuzda neler oluyor biliyor musunuz? İşte cevabı…

İlk 10 Dakikada

Bir bardak kola içtiğinizde, kana hemen 10 kaşık şeker girer. Bu, normal bir insanın alması gereken günlük şeker miktarının çok üzerindedir. Ancak, kolanın içindeki yoğun tatlandırıcılar sayesinde bu aşırı şeker tadı hissedilmez.

İlk 20 Dakikada

Kan şekeri aşırı yükselir ve pankreas aşırı insülin salgılar. Bu durum, vücudunuzun şeker seviyesini dengelemeye çalışmasının bir sonucudur. Ayrıca, karaciğer yağ depolamaya başlar.

İlk 40 Dakikada

Kolanın içindeki kafein tamamen emilir ve kan basıncınız yükselir. Karaciğer daha fazla şeker emer ve onu yağa dönüştürür.

İlk 45 Dakikada

Kolanın içindeki kafein beyne ulaşır ve dopamin hormonu salgılanır. Bu, beynin ödül ve zevk merkezini uyarır ve mutluluk hissi verir.

İlk 60 Dakikada

Kafein diüretik etkisi nedeniyle idrar söktürücü olarak çalışır. Kolanın içindeki tüm besinler, vücut tarafından hızla emilir ve açlık hissi tekrar oluşur. Bu durum, şişmanlığa yol açabilir.