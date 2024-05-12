Kayıp kadının cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ'da 8 gün boyunca kayıp olan bir çocuğun annesi olan Dilara Günana, Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde bulundu.

Acılı annenin yerine getirmek üzere olduğu hayalleri ve sevgisi, trajik bir şekilde sona ermiş oldu. Anneler Günü'nün hüzünlü bir günde, yaşamını yitiren kızının ardından adaletin sağlanması için talepleri olan Zeycan Günana, kızının katillerinin en ağır cezayı almasını istiyor.

Dilara Günana'nın evden çıkıp bir daha geri dönmemesi üzerine ailesi endişe içindeydi. Ancak uzun saatler boyunca telefonunun kapalı olması, kötü bir sonun işaretçisiydi. Polis ekiplerinin geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda, genç kadının cesedi Elazığ'a bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü olarak bulundu. Şimdi acılı aile, sevdiklerinin naaşını alabilmek için morg önünde bekliyor.

Bu olayın ardından, Dilara Günana'nın 7 yaşındaki kızı ise yaşananların farkında olmadan morg önünde arkadaşıyla oyunlar oynuyor. Bu manzara, izleyenlerin yüreğini paramparça ediyor.

Anneler Günü'nde yaşadığı acı haberle sarsılan Zeycan Günana, adaletin yerini bulmasını ve kızının katillerinin cezalandırılmasını istiyor. Onun tek isteği, adaletin sağlanması ve kızının hatırasının onurlandırılması. Zeycan Günana, bundan sonra yaşamının sonuna kadar torununa bakacağını söylüyor, çünkü o artık onun emaneti.

Dilara'nın ağabeyi Sidar Günana da kardeşinin ölümünün ardından adaletin sağlanmasını istiyor. Kardeşinin katillerinin bulunup en ağır cezayı almalarını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı