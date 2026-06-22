Malatya spor camiası derinden sarsan bir ölüm haberiyle sarsıldı. Malatyaspor’un eski yöneticilerinden Keşşaf Kodaman’ın oğlu Kağan Kodaman, genç yaşta hayatını kaybetti. Kağan Kodaman'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve Malatyaspor camiasını yasa boğdu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acı haberin ardından spor camiasından ve kent protokolünden taziye mesajları yayınlandı. Merhum Kağan Kodaman'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli Kodaman ailesine, dostlarına, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve metanet niyaz ediyoruz.

MALATYA BUSABAH MEDYA OLARAK BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Malatya BUSABAH Medya ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, başta Keşşaf Kodaman olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.