Bu hafta konumuz Cumhuriyet 100 yaşında ve küçük bir kız çocuğundan Cumhuriyeti okumak istiyorum. Küçük yazarımız Cansu Zeynep Polat. Benim ortancam, güzel gözlüm

Cumhuriyetin 100. yıl doğun günü kutlu olsun. Keyifle okumanız dileğiyle.

CUMHURİYET 100 YAŞINDA BEN 11 YAŞINDAYIM

Merhaba ben Cansu Zeynep Polat 11 yaşındayım ve Malatyalıyım. Ama şu anda İstanbul’da yaşıyorum. Depremden dolayı buraya taşınmak zorunda kaldık ama hala

Bir evimiz yok öğretmen evinde kalıyoruz. Annem, babam, abim, kardeşim ve ben...

Burada hayat çok zor çalışma masam yok, tek başına yatacağım bir yatağım yok olsa da yatamam çünkü korkuyorum.

Yatak sallandığı zaman deprem oluyor sanıyorum eğer yanım da biri varsa daha az korkuyorum. Ben yazı yazmayı çok seviyorum ve bugün size, Cumhuriyetimizi anlatacağım.

Cumhuriyet bağımsızlık sembolü, egemenliğin ve güçlü duruşun zaferidir. Aydınlık bir geleceğin garantisidir. Bu garantiyi bizlere Atatürk tam 100 yıl önce armağan etti, bizleri de düşündü yüce Atam ve silah arkadaşları.

Zorluklarla dolu uzun bir yolculuktu. Atatürk ün zekâsı, kararlılığı ve azmi Türk halkının manevi gücü, birliği ve beraberliği ile birleşince zafer kaçınılmaz oldu.

Atatürk 28 Ekim 1923’te “Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” dedi ve bizim geleceğimizi ilan etti.

29 Ekim 2023 de Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında ve ben 11 yaşındayım ne mutlu bana bugünü hatırlayacağım. 100. yıl ülkemde coşkuyla kutlanıyor bizim hafızalarımızda kalacak şekilde...

Ben yıllar sonra bugünü hatırlayacağım. Ülkemin doğum günü bugün... Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz bugün. Cumhuriyet eşittir özgürlük, ben özgürüm cumhuriyet sayesinde.

Cumhuriyetin 100. yılı bizim için önemli. Cumhuriyetin ilke inkılaplarına daha fazla sahip çıkmalı ve cumhuriyetimizi daha da ileri taşımalıyız. Bunun için de çok çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin değerini bilmeliyiz.

29 Ekim de ayrıca birlik ve beraberliğimizi de kutluyoruz. Biz çok büyük ve çok güçlü bir ülkeyiz, depremde bize uzanan eller, bizi sahiplenen insanalar oldu. Hiç tanımadığım bir teyze bana ekmek verdi oysa annem yabancılardan bir şey alma diye tembihlerdi.

Ama o teyze lokmasını paylaştı, suyunu paylaştı bizimle. Tıpkı Kurtuluş Savaşında savaşan büyüklerimiz gibi...

Yaşlı, kadın, çocuk demeden savaşmışlar destek olmuşlar. Biz o kadar büyüğüz ki. Yüreğimize vatan sevgisi doğar doğmaz yerleşir. Türk milleti olarak birbirimizi çok seviyoruz biz çok büyüğüz. Cumhuriyetimiz 100 yaşında ben 11 yaşındayım ne mutlu bana. Cumhuriyet özgürlük demek, Cumhuriyet Atatürk demek...

Cumhuriyet bizlere dedelerimizden miras kaldı. Cumhuriyeti her ne pahasına olursa olsun korumalıyız ve koruyoruz da. Yarınlara umutla bakabiliyorsak bu cumhuriyet sayesinde.

Cumhuriyet 100 yıl sonra da bizim karakterimizi, temsil edecektir. Bizlere cesareti öğretmeye devam edecektir.

Hayallerim var benim, geleceğim var benim. Cumhuriyet sayesinde. İyi ki doğdun Cumhuriyet ilelebet sen yaşa Cumhuriyet...

CANSU ZEYNEP POLAT