İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu Peki Malatya’nın ilçeleri il olmaya aday mı?

Ülkemizde 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. 1989 yılında Aksaray'ın ilçelerinin il yapılmasıyla başlayan süreç, 1999 yılına kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e yükseldi. Ancak, 1999 yılından bu yana il sayısında artış olmadı. Bununla birlikte, il olma kriterlerini karşılayan 25 ilçe olduğu belirtildi.
Malatya depremlerden önce nüfusa kayıtlı 812 bin 589 nüfusu ile Türkiye’nin 28. en yüksek nüfuslu illerinden biriydi. 13 ilçesi ve 718 mahallesi bulunan Malatya’da 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra nüfusu 742 bin 725’e düştü. Malatya’nın ilçeleri il olmaya aday görülen 25 ilçe içerisinde yer almadı.
İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİKERLER GEREKİYOR?
Türkiye'de il olmak için belirli kriterler bulunuyor. Bunlar arasında ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi demografik faktörlerin yanı sıra, şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitlilik ve eğitim durumu gibi kriterler de bulunuyor. Bu kriterlerin hepsi bir arada değerlendirilerek il olma süreci tamamlanan ilçelerin sayısının artması, Türkiye'nin yerel yönetim yapılanmasında önemli bir değişimi temsil ediyor. Bu ilçelerin il olma süreci, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ve demografik yapısındaki değişimlerin bir yansıması olarak da görülebilir.
2023 nüfus sayılarına göre hangi ilçeler il olmaya aday?
Kozan, Adana nüfus: 129 bin 985
Kahta, Adıyaman nüfus: 120 bin 378
Polatlı, Ankara nüfus: 122 bin 424
Bandırma, Balıkesir nüfus: 149 bin 469
Edremit, Balıkesir nüfus: 121 bin 437
Ergani, Diyarbakır nüfus: 126 bin 824
Yüksekova, Hakkâri nüfus: 112 bin 826
Elbistan, Kahramanmaraş nüfus: 142 bin 783
Lüleburgaz, Kırklareli nüfus: 145 bin 263
Ereğli, Konya nüfus: 142 bin 818
Midyat, Mardin nüfus: 108 bin 242
Ünye, Ordu nüfus: 122 bin 597
Cizre, Şırnak nüfus: 133 bin 908
Fethiye, Muğla nüfus: 151 bin 474
Nazilli, Aydın-nüfus: 153 bin 879
Akhisar, Manisa nüfus: 166 bin 129
Erciş, Van nüfus: 173 bin 203
Ereğli, Zonguldak nüfus: 174 bin 619
Manavgat, Antalya nüfus: 224 bin 664
İskenderun, Hatay nüfus: 246 bin 639
Siverek, Şanlıurfa nüfus: 250 bin 100
Çorlu, Tekirdağ nüfus: 253 bin 551
İnegöl, Bursa nüfus: 255 bin 032
Tarsus, Mersin nüfus: 329 bin 494
Adana, Çukurova nüfus: 374 bin 205
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.