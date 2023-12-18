Malatya'da balık fiyatlarında son durum: Güncel piyasa analizi

Yaklaşık 2 haftadır yeni yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını belirten balıkçı pazarı esnafı Süleyman Demir,

“Depremden sonra yerimiz yıkılınca burada hizmet vermeye başladık. Dükkanımızı açalı 2 hafta oldu. Şu an için gelen var ama eskiye oranla işlerimiz çok düştü. Hala yerimizi bilmeyen kişiler var. Ondan kaynaklı herhalde bir durgunluk var. Balık fiyatları geçen seneye oranla bu yıl biraz daha pahalı ama bu sene açısından söylemek gerekirse çok uygun. Karadeniz hamsisi 120 TL, kılçıksız alabalık 150 TL, somon 170 TL, levrek 220 TL, istavrit 120 TL. Tabi bu fiyatlar havaların biraz daha soğuması ve balıkların bollaşması ile düşecektir”

şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından neredeyse yerle bir olan Malatya’da şehrin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan balıkçılar ve kasap pazarı da yıkılmıştı. Depremin ardından Malatya Adliyesi otopark alanında hizmet vermeye başlayan balıkçı pazarı esnafları müşterilerini bekliyor.

Yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayan balıkçı pazarı esnafları henüz çoğu kişinin yeni yerlerini bilmediği için satışlarının düşük olduklarını belirttiler.

“HALA YERİMİZİ BİLMEYENLER VAR”

Yaklaşık 2 haftadır yeni yerlerinde hizmet vermeye başladıklarını belirten balıkçı pazarı esnafı Süleyman Demir,

“Depremden sonra yerimiz yıkılınca burada hizmet vermeye başladık. Dükkanımızı açalı 2 hafta oldu. Şu an için gelen var ama eskiye oranla işlerimiz çok düştü. Hala yerimizi bilmeyen kişiler var. Ondan kaynaklı herhalde bir durgunluk var. Balık fiyatları geçen seneye oranla bu yıl biraz daha pahalı ama bu sene açısından söylemek gerekirse çok uygun. Karadeniz hamsisi 120 TL, kılçıksız alabalık 150 TL, somon 170 TL, levrek 220 TL, istavrit 120 TL. Tabi bu fiyatlar havaların biraz daha soğuması ve balıkların bollaşması ile düşecektir”

şeklinde konuştu.

“ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Eski yerlerine kıyasla yeni balıkçılar pazarının daha iyi olduğunu belirten Mehmet Demir isimli balıkçı pazarı esnafı ise,

“Burası eski pazara oranla kat kat iyi, giderleri var eski pazarda giderler sürekli tıkanıyordu. Bir de oraya gelen bazı vatandaşlar balık kokusundan şikayetçi oluyorlardı ama buranın havalandırması var çok az koku oluyor. Şu an için satışlar biraz az ama zamanla fiyatların düşmesi ile birlikte satışların artacağını düşünüyorum. Fiyatlar normal ama satış az”

ifadelerine yer verdi.

Güncel balık fiyatları hakkında da bilgi veren Demir,

“Hamsi 120 TL, istavrit 120 TL, uskumru 130 TL, alabalık 150 TL, somon 170 TL, levrek şu an az geldiği için 220 TL”

dedi.