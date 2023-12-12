Türk sinemasının en iyi 23 filmi

Dünya genelinde hemen her yıl yüzlerce film izleyici ile buluşuyor. Türk sineması ise son yıllarda öne çıkmaya başladı. Öyle ki uluslararası film festivallerinde alınan ödüller herkesi gururlandırıyor. Peki, 2000 yılından bu yana beyaz perdede seyirci ile buluşan en iyi Türk filmleri hangileriydi? İşte cevabı…

Türk sinemasının son 23 yılını kapsayan dönemdeki en iyi yerli filmleri sıralayan Kültür, Sanat ve Film Eleştirmeni Eyüp Kaan Yoksu, birbirinden değerli yapımları ele aldı. İşte Yoksu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk sinemasında son 23 yılın en iyi yerli filmleri:

İŞTE O FİLMLER

2023 Kuru Otlar Üstüne

2022 Kurak Günler

2021 Bağlılık Hasan

2020 Gölgeler İçinde

2019 Bağlılık Aslı

2018 Ahlat Ağacı

2017 İşe Yarar Bir Şey

2016 Tereddüt

2015 Sarmaşık

2014 Kış Uykusu

2013 Kelebeğin Rüyası

2012 Tepenin Ardı

2011 Bir Zamanlar Anadolu’da

2010 Bal

2009 Vavien

2008 Üç Maymun

2007 Barda

2006 Kader

2005 Takva

2004 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak

2003 Mustafa Hakkında Her şey

2002 Sır Çocukları

2001 Büyük Adam Küçük Aşk