Türk sinemasının en iyi 23 filmi

Dünya genelinde hemen her yıl yüzlerce film izleyici ile buluşuyor. Türk sineması ise son yıllarda öne çıkmaya başladı. Öyle ki uluslararası film festivallerinde alınan ödüller herkesi gururlandırıyor. Peki, 2000 yılından bu yana beyaz perdede seyirci ile buluşan en iyi Türk filmleri hangileriydi? İşte cevabı…
Türk sinemasının son 23 yılını kapsayan dönemdeki en iyi yerli filmleri sıralayan Kültür, Sanat ve Film Eleştirmeni Eyüp Kaan Yoksu, birbirinden değerli yapımları ele aldı. İşte Yoksu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Türk sinemasında son 23 yılın en iyi yerli filmleri:
İŞTE O FİLMLER
2023 Kuru Otlar Üstüne
2022 Kurak Günler
2021 Bağlılık Hasan
2020 Gölgeler İçinde
2019 Bağlılık Aslı
2018 Ahlat Ağacı
2017 İşe Yarar Bir Şey
2016 Tereddüt
2015 Sarmaşık
2014 Kış Uykusu
2013 Kelebeğin Rüyası
2012 Tepenin Ardı
2011 Bir Zamanlar Anadolu’da
2010 Bal
2009 Vavien
2008 Üç Maymun
2007 Barda
2006 Kader
2005 Takva
2004 Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak
2003 Mustafa Hakkında Her şey
2002 Sır Çocukları
2001 Büyük Adam Küçük Aşk
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.