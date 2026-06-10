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T.C. MALATYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/32 Esas

Davacı , FIRAT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , MALATYA KERNEK TURİZM SEYAHAT PETROL OTELCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davalı , MALATYA KERNEK TURİZM SEYAHAT PETROL OTELCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı adresinin belliği olmadığı anlaşıldığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.