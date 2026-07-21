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Malatya Haber, Son Dakika Malatya Haberleri
19:45
Malatya siyasetine "tweet" salvosu: Sivas’a gelen hızlı trenin alkışı Malatya'ya düştü!
18:00
Malatya meyve halinde şok eden fiyat eşitliği! Malatya kayısısı nasıl olur da Iğdır kayısısı ile aynı fiyata satılır?
17:38
Malatya vefat ilanları: 18 Temmuz'da Malatya'da kimler hayatını kaybetti?
17:33
Malatya'da bu mesleklerde çalışanlara iyi haber: Pasaport müjdesi gelebilir!
16:30
Görenler tanıyamayacak! Malatya'daki enkaz döküm alanı “Orman Park” oluyor
16:04
Tapu sahipleri dikkat: Malatya'dakileri de etkileyecek!
15:11
Vali Seddar Yavuz'dan Malatyalı iş insanlarına flaş çağrı: "Üniversitelere şehir sahip çıkmalı"
15:10
Malatyalı Halil İbrahim’in yürek burkan çığlığı: "Bana yardım edin!"
14:42
Malatya’da otomobil TIR’a arkadan çarptı, baba ile oğlu yaralandı!
14:05
Malatya Kayısı Festivali’nde hayal kırıklığı: Kortej yürüyüşü "mış gibi" yapıldı!
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21.07.2026 - 00:00
MALATYA KAYISI FESTİVALİ
#ilangovtr
Basın No ILN02515661
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