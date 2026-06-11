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MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2026/212

Davacı Erkan Zencirkıran ile Davalı Gamze Göçer arasında mahkememizde görülmekte olan velayetin kaldırılması davasında davalı 4********76 TC kimlik nolu, Gamze Göçer'e tebligat yapılamamıştır.

Davacı dava dilekçesinde, ceza evinde olduğundan dolayı velayeti kendisinde olan çocuk Yağız Efe'nin hastane ve diğer resmi işlemlerini yapabilmesi için çocuğa vasi olarak babası Abuzer Zencirkıran'ın atanmasını talep ve dava etmiştir.Davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi ve delillerini sunabileceği, HMK m. 139 uyarınca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin davalıya ihtarına, ayrıca davalının 17.09.2026 günü saat 10:20'de yapılacak ön inceleme duruşmasında kendisini bizzat veya bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.