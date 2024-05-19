105 yıl önceki ecdada saygı ile… Malatya'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da çeşitli programlar düzenlendi.

İnönü Caddesi Sümer Park önünde gerçekleştirilen resmi törene Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Baro Başkanı Onur Demez, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve 2.Ordu Bölge Bando Komutanlığı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin mesajı okundu.

Programda ilk sözü alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

“O GÜNKÜ HEYECANI, BUGÜNDE AYNI ŞEKİLDE YAŞIYORUZ”

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, 19 Mayıs’ın Milli Egemenlik ve Milli Hakimiyet günü olduğunu belirterek,

“19 Mayıs 1919’da milletimizin ‘Ya İstiklâl Ya Ölüm’ parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelemizin ilk adımının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da topyekûn bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul’dan Bandırma Gemisi ile Samsun’a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs; milli egemenlik ve milli iradenin hâkimiyet günüdür. 19 Mayıs; geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919‘da Samsun'da tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 105’inci yıl dönümünde, o günkü heyecanı, bugünde aynı şekilde yaşıyoruz. Sevgili gençler, unutulmamalıdır ki, 19 Mayıs sadece bir tarih değil, bir milletin dirilişinin ve bir ulusun umutlarının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ve Cumhurbaşkanımızın da Recep Tayyip Erdoğan’ında sürekli gençlerimize hatırlattığı muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerimiz için durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmalıyız. 105 yıl önce bu güzel vatanımız için mücadele ederek şehit ve gazi olan ecdadımıza layık olmalıyız. Ecdadımızın mücadelesinden aldığımız bu ilhamı, geleceğimizi inşa etmede rehber edinmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmalıyız”

şeklinde konuştu.

“GELECEĞİN ÜMİDİ, IŞIK SAÇAN ÇİÇEKLERİ ONLARDIR”

Güçlü Türkiye yolunda en büyük güvence ve güçlerinin Türk gençliği olduğunu dile getiren Kayhan,

“Kıymetli gençler, her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz siz değerli gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olan sizlerin; akıl, duygu, sağduyu ve fedakârlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığınız gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Biz, her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ümidi, ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir’ Evet, bütün ümidimiz siz kıymetli gençlerimizdedir. Sevgili Gençler, Malatya Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği 15-20 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programına, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayıp hafta boyunca yaptığımız çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edeceğiz. Gerek il merkezimizde gerekse ilçelerimizde çeşitli etkinlikler yaptık ve bu etkinlikleri il müdürlüğümüz resmi hesaplarında ve basın yayın organlarından sizlere ulaştırıyoruz. Bu etkinliklerimizle şehrimize 19 Mayıs coşkusunu en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Bu şuurla, gençlerimizin çağın gerektirdiği şekilde donanımlı, sağlıklı, ahlâklı, erdemli, manevî ve kültürel değerlerimizi sahiplenen; kendine, ülkesine ve insanlığa karşı sorumluluklarının farkında olan ufku açık bireyler olarak ilerlemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum”

ifadelerine yer verdi.

Program Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisi, jimnastik takım gösterisi, wushu takımı gösterisi, güreş takımı gösterisi, kick boks ve muay thai takımının gösterisi, taekwando takımı gösterisi, karate takımı gösterisi, Malatya Gençlik Merkezleri, Gençlik Orkestrası halk müziği dinletisi ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı tarafından başarılı sporculara ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti.

Törene taekwando takımı sporcularının gerçekleştirdiği gösteri damga vurdu. Sporcular gösterilerini gerçekleştirdikten sonra ellerinde Türk bayrakları ile Filistin için özgürlük çağrısında bulunarak Leve Palestina şarkısı eşliğinde dans ettiler.