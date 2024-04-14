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Malatya’daki belediye başkanları nereli?

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Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından yeni belediye başkanları ile yeniden seçilen belediye başkanları görev başı yaptı. Peki, Malatya’daki 13 belediye başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı nereli? Hangi belediye başkanı hangi ilçede doğdu?

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Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerin ardından yeni belediye başkanları ile yeniden seçilen belediye başkanları görev başı yaptı. Peki, Malatya’daki 13 belediye başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı nereli? Hangi belediye başkanı hangi ilçede doğdu?

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

Malatya’da seçim sonuçlarına göre (kesin olmayan) AK Parti 7, CHP 5, MHP 1 ilçede belediye başkanlığını kazandı. Büyükşehir Belediyesinde ise AK Parti’nin adayı en çok oy alan isim oldu. Peki, Malatya’daki 13 belediye başkanı ile Büyükşehir Belediye Başkanı nereli? Hangi belediye başkanı hangi ilçede doğdu?

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – SAMİ ER (AK PARTİ)

Sami Er, 1963 yılında Malatya Arapgir’de doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

YAZIHAN – ABDDULVAHAP GÖÇER (CHP)

Abdulvahap Göçer, 1978 yılında Yazıhan ilçesi Hamidiye köyünde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

KULUNCAK – ERHAN CENGİZ (MHP)

Erhan Cengiz, 1975 yılında Malatya'nın Kuluncak ilçesinde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

KALE – İHSAN ÖZBAY (AK PARTİ)

İhsan Özbay, 1966 yılında Malatya'nın Kale ilçesinde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

DOĞANYOL – HAKAN BAY (AK PARTİ)

Hakan Bay, 1985 yılında Malatya'nın Doğanyol ilçesinde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

BATTALGAZİ – BAYRAM TAŞKIN (AK PARTİ)

Bayram Taşkın 1974 yılında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

YEŞİLYURT – İLHAN GEÇİT (AK PARTİ)

İlhan Geçit, 1965 yılında Malatya'da doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

PÜTÜRGE – MİKAİL SÜLÜK (AK PARTİ)

Mikail Sülük 1980 yılında Pütürge'de doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

HEKİMHAN - MEHMET ŞERİF YILDIRIM (CHP)

Mehmet Şerif Yıldırım, 1957 yılında Malatya’da doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

DOĞANŞEHİR – MEHMET BAYRAM (CHP)

Mehmet Bayram, 1962 yılında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

DARENDE – ALİCAN BOZKURT (AK PARTİ)

Alican Bozkurt, 1958 yılında Darende'de doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

ARGUVAN – ERSOY EREN (CHP)

Ersoy Eren, 1962 yılında Arguvan'da doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

ARAPGİR – HALUK CÖMERTOĞLU (CHP)

Haluk Cömertoğlu 1965 yılında Arapgir'de doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

AKÇADAĞ – HASAN ULUTAŞ (AK PARTİ)

Hasan Ulutaş, 1981 yılında Akçadağ doğdu.

Malatya’daki belediye başkanları nereli?

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14 Nis 2024 - 21:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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