Gökhan Gök’ten Yeşilay Haftası mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök bütün vatandaşların bu konuda hassasiyetle davranması gerektiğini bildirerek, “Bütün vatandaşlarımızı bu görev ve sorumluluklarının gereği olarak; alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımına karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu.

“BAĞIMLILIKLARA KARŞI BİLİNÇLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Yayımladığı mesajda Yeşilay’ın kuruluş amacına da değinen Gök, “Yeşilay; yurdumuzda ahlâkî ve kültürel kalkınma amacıyla; tütün(sigara), alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tehdit ve tahrip eden bağımlılıklar yanında; kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençlere ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı her şeyden önce toplumsal bir sorundur. Tüm toplumsal sorunlarda olduğu gibi, zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda da devletimizin yanı sıra; bireylere, ailelere, medyaya ve sivil toplum örgütlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir” ifadelerinde bulundu.

“GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLMELİ”

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök yayımladığı mesajın devamında şu cümlelere yer verdi:

“Bütün vatandaşlarımızı bu görev ve sorumluluklarının gereği olarak; alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımına karşı daha dikkatli olmaya çağırıyorum; çünkü tüm bağımlılıklara karşı bilinçli ve tedbirli olunmalıdır. Özellikle gençlere bu konularda gereken hassasiyet gösterilmeli, tüm destek ve çalışmalar bu çerçeve içerisinde yapılmalıdır. Ayrıca, tüm mecralarda sürdürülen çalışmaların başarıya ulaşması için konuya daha fazla ilgi göstermeli; eğitici ve bilgilendirici yayınlarını artırmalıdır. Başta Kıymetli Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Yeşilay Haftası’nı kutluyor; sağlıklı, huzurlu, bağımlılıklardan uzak bir hayat diliyorum”

Kaynak: BÜLTEN