BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz

BİM'in 5 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de öyle indirimler var ki sepeti doldurmadan çıkmak yok! İşte, bu haftanın dikkat çeken başlıkları.
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 249,00 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 185,00 TL
Sek Süzme Yoğurt (400 g): 37,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg): 132,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran (170 ml): 4,50 TL
Sek yüzde0,5 Yağlı Süt (1 L): 21,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt (1 L): 36,50 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri (400 g): 39,00 TL
Cumhuriyet Kangal Dana Sucuk (200 g): 99,00 TL
Başyazıcı Dilimli Seçme Pastırma (120 g): 89,00 TL
Namet Soslu Köfte Çeşitleri (Misket, Parmak): 59,50 TL
Pınar Hindi Salam (900 g): 78,00 TL
Bu indirimli ürünler, 5 Mart'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.