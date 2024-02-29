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BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz

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BİM'in 5 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu katalogda, yiyecekten giysiye, kahvaltılık ürünlerden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün çeşitliliği bulunuyor. İşte, bu hafta BİM'de indirimli olan ürünler ve fiyatları:

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz mask
BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz
BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz
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BİM'in 5 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM'de öyle indirimler var ki sepeti doldurmadan çıkmak yok! İşte, bu haftanın dikkat çeken başlıkları.

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 249,00 TL

Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri (1000 g): 185,00 TL

Sek Süzme Yoğurt (400 g): 37,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt (5 kg): 132,50 TL

Sek Az Yağlı Ayran (170 ml): 4,50 TL

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz

Sek yüzde0,5 Yağlı Süt (1 L): 21,50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt (1 L): 36,50 TL

Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri (400 g): 39,00 TL

Cumhuriyet Kangal Dana Sucuk (200 g): 99,00 TL

Başyazıcı Dilimli Seçme Pastırma (120 g): 89,00 TL

Namet Soslu Köfte Çeşitleri (Misket, Parmak): 59,50 TL

Pınar Hindi Salam (900 g): 78,00 TL

Bu indirimli ürünler, 5 Mart'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak. 

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz
 

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29 Şub 2024 - 15:10 - Ekonomi

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