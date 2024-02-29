29 Şub 2024 - 15:10 - Ekonomi

BİM 5 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu Bu indirimler kaçmaz

BİM'in 5 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu katalogda, yiyecekten giysiye, kahvaltılık ürünlerden ev eşyalarına kadar geniş bir ürün çeşitliliği bulunuyor. İşte, bu hafta BİM'de indirimli olan ürünler ve fiyatları: