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Malatya Haber, Son Dakika Malatya Haberleri
23:44
Malatya’da idari harita çözüldü: 512 kilometrelik yol bakın kime aitmiş
23:15
Malatya sokaklarında kürklü misafir
22:35
Her şey hazır: Malatya’da 10 bin 109 öğrenci LGS’ye girecek!
21:26
Malatya Kuzey Çevre Yolu'nda son 4 km! Stadyuma yaklaşıldı
20:17
JASAT Malatya’da 8 eve baskın yaptı: Firariler ve cephanelikleri ortaya çıktı!
19:10
Dünya Kupası sahnesinde bir Malatyalı rüzgarı: Salih Özcan dev arenada!
18:36
Okullar ne zaman tatil olacak? 2026-2027 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
18:09
Malatya'da Anadolu'nun en eski resimli mağaralarından biri bulundu
18:01
Sanayi esnafı isyanda: Adımız pahalılıkla anılıyor ama kimse giderleri görmüyor!
17:14
MTÜ öğrencileri Darende'de GES inceledi
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Battalgazi
Dünya
Doğanşehir
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13.06.2026 - 00:00
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#ilangovtr
Basın No ILN02486523
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Malatya Trafik Yoğunluk Haritası
Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
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