T.C. MALATYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/644 Esas 23.03.2026 Konu : İlan hk-İLAN-

Davacı , BURHANETTİN TEKEL ile Davalı, NİHAT KILIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası nedeniyle; Davalı TC: 12802389788 kimlik nolu, Nihat Kılıç 'a, dava dilekçesinde belirtilen adresine tebligat yapılamamış, geçerli adresinin ilgili kollukça tespit edilemediğinden, Ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren ilk itirazlarınızı iki haftalık kesin süre içerisinde Mahkememizin 2025/644 Esas sayılı dosyasına duruşmanın bırakıldığı 21/05/2026 tarihi saat 11:30'a kadar müracaat etmeleri ilan olunur.