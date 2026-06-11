T.C. DOĞANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/103 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Dava konusu Malatya İli Doğanşehir İlçesi Polat mahallesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazhakkında TMK 713/4 maddesi uyarınca ilandır.

Ada No:116 Parsel No:6

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: MUSTAFA KURUKAFA MALİYE HAZİNESİ MALATYA Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında davacılar adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olduğundan bu yerle ilgi ve alakası olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) Ay içerisinde Mahkememizin2023/103 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur. 17/10/2024