MALATYA 2. İŞ MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2020/152 Esas
KARAR NO : 2025/581
İLAN
Mahkememizde davacısı SGK olan dosyada, davalılar yönünden davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine karar verilmiştir.
Verilen karar, tavzih kararı ve davacı SGK tarafından verilen istinaf dilekçesinin;
Davalı Ayça İnşaat Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd Şti ve Davalı Ahmet Erol Dirican'ın adreslerine tebliğ edilmemesi nedeniyle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlan olunur. 30/03/2026
#ilangovtr Basın No ILN02457837