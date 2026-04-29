MALATYA 2. İŞ MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2020/152 Esas

KARAR NO : 2025/581

İLAN

Mahkememizde davacısı SGK olan dosyada, davalılar yönünden davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine karar verilmiştir.

Verilen karar, tavzih kararı ve davacı SGK tarafından verilen istinaf dilekçesinin;

Davalı Ayça İnşaat Tekstil Ticaret ve Sanayi Ltd Şti ve Davalı Ahmet Erol Dirican'ın adreslerine tebliğ edilmemesi nedeniyle, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan olunur. 30/03/2026