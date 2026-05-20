MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ İLAN

ESAS: 2025/407

Davacı Naciye Sir Mohammadi ile Davalı Nimet Sir Mohammadi arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davalı 994******70 yabancı kimlik nolu Nimet Sir Mohammadi'ye tebligat yapılamamıştır.

Mahkememizin 26.02.2026 tarihli kararı ile;

1-HMK 150.maddesi gereğince DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA.

2-Adli yardım kararı uyarınca 1.782,40 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Karar verilmiş olup, davalının ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile kararı istinaf edebileceği, aksi taktirde kararın kesinleştirileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.