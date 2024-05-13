İnönü Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban puanları

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nün 2023 yılına ait kontenjan ve yerleşen öğrenci bilgileri merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nün taban puanları şöyle:

2023 Taban Puanı: Yok

2022 Taban Puanı: 301,88781

2021 Taban Puanı: 248,49600

2020 Taban Puanı: 294.96797

2019 Taban Puanı: Yok

2018 Tavan Puanı: 331,10391

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Biyomedikal mühendisliği, sağlık sektörüyle mühendislik bilimlerini birleştiren bir alandır. Biyomedikal mühendisleri, genellikle sağlık sektöründe çalışırlar, ancak bu alanda çeşitli iş fırsatları bulunmaktadır. Biyomedikal mühendisliği bölümü mezunları şu alanlarda iş yapabilirler:

TIBBİ CİHAZ MÜHENDİSLİĞİ

Tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi üzerine çalışabilirler. Bu, cerrahi aletler, görüntüleme cihazları, protezler, implantlar ve diğer tıbbi cihazlar için geçerlidir.

BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Yenilikçi tıbbi cihazlar, biyomalzemeler ve diğer sağlık teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapabilirler. Bu çalışmalar, akademik kuruluşlar, araştırma laboratuvarları veya özel sektörde gerçekleştirilebilir.

KLİNİK MÜHENDİSLİK

Hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında, tıbbi cihazların kullanımı, bakımı ve kalibrasyonu konularında teknik destek sağlayabilirler.

BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME

Görüntüleme teknolojileri alanında çalışarak, MRI, CT, PET gibi görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunabilirler.

BİYOMALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Biyomalzemelerin tasarımı ve üretimi üzerine çalışarak, vücutla uyumlu malzemelerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Bu, protezler, implantlar, doku mühendisliği ve ilaç taşıyıcı sistemler gibi alanlarda olabilir.

SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİSİ (HEALTH IT)

Sağlık sektöründe bilgi teknolojileri üzerine çalışarak, tıbbi cihazların ve hastane sistemlerinin entegrasyonu, sağlık veri analitiği ve diğer dijital sağlık çözümleri üzerine çalışabilirler.

DOKTORLUK VE DİŞ HEKİMLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ

Biyomedikal mühendisleri, sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak, tıbbi cihazların etkin kullanımını ve hasta bakımının iyileştirilmesini destekleyebilirler.

Bu sadece birkaç örnek, biyomedikal mühendislerinin çalışabileceği alanlar oldukça geniştir ve sağlık sektöründeki teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli olarak genişlemektedir.