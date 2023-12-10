İnönü’de sonbaharın büyüleyici renkleri

Malatya’da sonbahar manzarası denilince akla ilk gelen mekanlardan biri olan İnönü Üniversitesi, şu sıralar görenleri tam anlamıyla büyüleyecek bir renk cümbüşü sunuyor.

Malatya’da İnönü Üniversitenin kampüsü sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte hem öğrencilere hem de ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Sonbaharın bütün renklerinin bir arada bulunduğu kampüste tam anlamıyla bir renk cümbüşü yaşanıyor.

Görenlerde hayranlık uyandıran manzaraların yer aldığı kampüs özellikle hafta sonunda küçük bir doğa yürüyüşü için Malatya’da yaşayan doğaseverlere harika bir alternatif sunuyor. Özellikle şehrin bunaltıcı havasından sıkılan ve yıkım görmekten artık bunalan vatandaşlar kampüste doğa ile baş başa kalarak huzur buluyor.

Uluslararası Yeşil Kampüs Değerlendirme raporuna göre dünya genelinde yeşil kampüs sıralamasında 156. sırada olan İnönü Üniversitesi kampüsü yazın yeşil sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızı yapraklara sahip ağaçları ile kesinlikle görülmeye değer.

SINAV STRESİNE KARŞI HUZURLU MANZARA

Ziyaretçilerini mest eden ağaçlar fotoğrafçılık yapanlar içinse karşı konulamaz bir güzelliğe sahip. Dışarıdan gelen ziyaretçilerle birlikte kampüsün asıl sahibi olan öğrencilerde bu doğa harikası yerde eğitim görmekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Özellikle sınav döneminde stresli bir süreçten geçen öğrenciler sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakların arasında yaptıkları yürüyüşlerle huzur buluyorlar.

“İNANILMAZ DERECEDE GÜZEL”

İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Yavuz Kağnı, en sevdiği mevsimin sonbahar olduğunu belirterek,

“Açıkçası İnönü Üniversiteni ilk tercih ettiğimde böyle bir doğa güzelliği ile karşılaşacağımı bilmiyorlar. Kampüs inanılmaz derece güzel. Sonbahar mevsiminde resmen kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Onun içinde kampüste bol bol fotoğraf çekiyorum. Benim en sevdiğim mevsim sonbahar”

ifadelerine yer verdi.