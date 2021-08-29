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Doğanşehir’e Portatif Havuz

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde hizmete sunulan portatif havuzda çocuk ve gençler hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

doğanşehir’e portatif havuz
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Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde hizmete sunulan portatif havuzda çocuk ve gençler hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğanşehir İlçesi’nde de portatif havuz yaptırıldı.

Son günlerde havanın sıcaklığının 37 dereceyi bulduğu ilçede çocuk ve gençler havuza ilgi gösteriyor. Çocuk ve gençler, hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

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