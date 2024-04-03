Malatya’nın yeni başkanları mazbatalarını aldılar

Mazbata teslim törenine belediye başkanlarının yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve teşkilat üyeleri katıldı.

BAYRAM TAŞKIN MAZBATASINI ALDI

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mazbatasını 1’inci Bölge İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Hasan Aslan’dan aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Taşkın,

“En büyük sevincimiz sulh ve selamet içerisinde hamd olsun kazasız, belasız bir seçim geride bırakmamız. Malatya’mız kazanmıştır, Battalgazi’miz kazanmıştır. Artık bundan sonra bütün gerideki o siyasi rekabetleri bir tarafa bırakarak inşallah şehrimize hizmet edeceğiz, rabbim gücümüzü, kuvvetimizi artırsın”

şeklinde konuştu.

Törene Bayram Taşkın’ın kızı Berfin Taşkın’da katıldı. Babasına destek olmak için mazbata törenine katıldıklarını kaydeden Berfin Taşkın,

“Babam hayatı boyunca hep dik durdu, hiçbir şeye boyun eğmedi, hep adaletin hakkın ve hukukun savunucusu oldu. Buraya gelmeden sizlere sözler verdi ve bu sözleri layıkıyla yerine getireceğine, çok iyi bir belediyecilik hizmeti yapacağına inanıyorum, aksi takdirde karşısında bizi ve ailesini bulacaktır”

dedi.

“2 YIL İÇİNDE MALATYA’MIZI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu’ndan aldı. Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Geçit ise,

“31 Mart seçimlerinin Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Artık seçim geride kaldı. Bundan sonra inşallah hizmet etme zamanı. Ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet edeceğimize dair sizlere söz veriyoruz. Bu vesileyle ekip olarak çalışacağımızı da ilan ediyoruz, ekip olarak inşallah 2 yıl içinde Malatya’mızı ayağa kaldıracağız. Bunun da sözünü veriyoruz. Tekrar bize oy veren, vermeyen tüm Malatyalılara teşekkür ediyoruz. Biriz, beraberiz ve birlikte başaracağız”

ifadelerini kullandı.

“BİZİ SEÇTİĞİ İÇİN HALKIMIZI DA MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ayetullah Eroğlu’ndan aldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sami Er,

“Yoğun bir seçim maratonu yaşadık. Bismillah diyerek başlamıştık ilk geldiğimizde şimdi noktaladık elhamdülillah diyoruz. Çünkü kazasız, belasız bir sıkıntı olmadan Allah’a şükürler olsun seçimi tamamladık. Elbette ben Cumhur İttifakının adayı idim, şu anda bütün Malatya’nın belediye başkanıyım. Tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum, bizi seçtikleri için ve inşallah Malatya halkımızın bu güvenine layık olacağız. Bu güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Önce Cumhurbaşkanımız bizi aday gösterdiği için onu mahcup etmeyeceğiz akabinde halkımız bizi seçtiği için halkımızı da mahcup etmeyeceğiz, halkımızın bize gösterdiği teveccühün Allah’ın izni ile karşılığını vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bize verilen bu emanetin hakkını yerine getireceğiz. Malatyalının hiçbir şüphesi olmasın, emanete sahip çıkacağız, kul hakkına sahip çıkacağız, adalet ölçüsünü hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız”

söyleminde bulundu.

“MALATYA’MIZIN KAYBEDECEK VAKTİ YOK”

“Herkese eşit mesafede herkese adaletli bir yönetim tarzı uygulayacağız. Hiç kimsenin adalet ölçümüzden şüpheye düşmemesini istirham ediyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım demekten ziyade Allah’ın izni ile Malatya halkımız bizim uygulamalarımızı görecek” diyen Sami Er, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Malatya halkı bize verdikleri emanete nasıl sahip çıktığımızı, emanetlerini nasıl koruduğumuzu Allah’ın izni ile görecekler. Şunu özellikle ifade ediyorum bizim seremonilerle, protokollerle harcanacak vaktimiz yok. Malatya’mızın biriken çok sorunu var. Bu sorunların üstesinden Allah’ın izni ile geleceğimize hiçbir endişesi olmasın Malatya halkımızın. Biz onun için hemen bismillah deyip hemen bugünden itibaren işimize başlıyoruz kısmet olursa. Buradan Malatya kamuoyuna seslenmiş olayım Malatya’mızın gerçekten kaybedecek vakti yok. Yarın inşallah saat 15.00’dan itibaren belediyenin altındaki fuayede tebrikleri kabul etmeyi düşünüyorum. Çünkü bizim günlerce, haftalarca, aylarca seremoniye, hoşgeldine ayıracak zamanımız yok. Buradan tüm dostlarıma, yakınlarıma ve tüm Malatya halkıma sesleniyorum. Yarın müsait olanları saat 15.00’de belediyede gün boyu kutlamaları, tebrikleri kabul edeceğiz. Ondan sonra işimize gücümüze bakacağız. Malatyalılar bize güvendiği için onlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakına bize güvenip bizi aday gösterdiği için teşekkür ediyorum ve çok başarılı kazasız belasız bir seçim geçirdiğimiz için emniyet güçlerimize, jandarmamıza, seçim kuruluna ve tüm Malatyalılara teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte Malatya’mızı tez elden çok kısa bir sürede ayağa kaldırmak, yaralarımızı sarmak, -inanın- Malatya’yı eskisinden daha iyi hale getirmek için gece-gündüz çalışacağız. Sloganlarımızda başlangıçta hep dedik ki işimiz gücümüz Malatya. Onun için hiç endişeniz olmasın ben ve ekibim çok çalışacağız bir an önce Malatya’yı küllerinden ayağa kaldıracağız.”