MALATYA İLİ MUHTELİF YERLEŞİMLERİN İÇMESUYU VE KANALİZASYON HATTI 4 ETAP YAPIM İŞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/595034

1- İdarenin 1.1. Adı : MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İkizce Mahallesi Ankara Yolu YEŞİLYURT/MALATYA 1.3. Telefon numarası : 04223777400 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.05.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü İhale İşleri Müdürlüğü.İkizce Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:35 Yeşilyurt//MALATYA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : MALATYA İLİ MUHTELİF YERLEŞİMLERİN İÇMESUYU VE KANALİZASYON HATTI 4 ETAP YAPIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : İçmesuyu Hattı Yapımı 67 km, Farklı Hacimlerde İçmesuyu Deposu İnşaat ve Mekanik İşleri Kanalizasyon Hattı Yapımı 45 km, Farklı Hacimlerde Fosseptik İnşaat ve Mekanik İşleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya İli Muhtelif Yerleşim Yerleri (Köy Evleri) 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih ve 30453 – M(son) sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan “A/IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ” grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/IV Grubu işler:

1) Kanalizasyon şebekeleri,

2)Yağmur suyu şebekeleri,

3)İçme ve kullanma suyu şebekeleri

4) Mikrotünel işleri, 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø32 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,000979% 0,001818% 0,06 Ø63 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,002163% 0,004017% 0,12 Ø75 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,002245% 0,004169% 0,13 Ø90 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,002415% 0,004485% 0,14 Ø110 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,002603% 0,004834% 0,15 Ø125 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,002992% 0,005557% 0,17 Ø140 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,003224% 0,005988% 0,18 Ø160 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,003692% 0,006857% 0,21 Ø180 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,003988% 0,007406% 0,22 Ø32 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,00204% 0,003788% 0,12 Ø63 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,015652% 0,029069% 0,89 Ø75 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,016471% 0,030588% 0,94 Ø90 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,014539% 0,027% 0,83 Ø110 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,014038% 0,02607% 0,8 Ø125 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,014368% 0,026684% 0,82 Ø140 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,013132% 0,024389% 0,75 Ø160 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,009084% 0,01687% 0,52 Ø180 mm PE100 PN10 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,009971% 0,018518% 0,57 Ø75 mm PE100 PN16 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,003511% 0,00652% 0,2 Ø90 mm PE100 PN16 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,001976% 0,00367% 0,11 Ø110 mm PE100 PN16 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,002232% 0,004146% 0,13 Ø125 mm PE100 PN16 HDPE Esaslı Boru İle İçmesuyu Hattı Döşenmesi (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,002689% 0,004994% 0,15 25 m³ Prefabrik Su Deposu Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,018634% 0,034607% 1,06 50 m³ Prefabrik Su Deposu Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,028551% 0,053023% 1,63 100 m³ Prefabrik Su Deposu Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,03243% 0,060228% 1,85 Prefabrik Klor Odası Yapılması ( Nakliye Vinç ve Montaj İşleri Dahil ) 0,012768% 0,023712% 0,73 Prefabrik Flatörlü Maslak Yapılması (Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,005676% 0,010542% 0,32 Prefabrik Kaptaj Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,000615% 0,001142% 0,04 25 m³ Prefabrik Biriktirmeli Terfi Binası Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,024093% 0,044744% 1,38 50 m³ Prefabrik Biriktirmeli Terfi Binası Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,034009% 0,06316% 1,94 200 m³ Su Deposu İnşaat İşleri Yapılması 0,023834% 0,044263% 1,33 300 m³ Su Deposu İnşaat İşleri Yapılması 0,010155% 0,018859% 0,58 400 m³ Su Deposu İnşaat İşleri Yapılması 0,012743% 0,023665% 0,71 500 m³ Su Deposu İnşaat İşleri Yapılması 0,014271% 0,026503% 0,82 Prefabrik Basınç Kırıcı Odası Yapılması (Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,002064% 0,003833% 0,12 Prefabrik Vantuz odası Yapılması ( Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,008668% 0,016098% 0,5 Ø200 mm SN8 Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,09145% 0,169836% 5,23 Ø300 mm SN8 Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,043383% 0,080569% 2,42 Ø200 mm PE100 PN6 HDPE Esaslı Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,001125% 0,00209% 0,06 Ø200 mm SN8 Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,011569% 0,021485% 0,66 Ø300 mm SN8 Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,010802% 0,02006% 0,62 Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Entegre Contalı Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazı İle Yapılması. (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,037738% 0,070084% 2,16 Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Entegre Contalı Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazı İle Yapılması. (Kazı Malzemesi İle Geri Dolgu) 0,012712% 0,023607% 0,73 Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Entegre Contalı Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazı İle Yapılması. (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,004648% 0,008631% 0,27 Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Entegre Contalı Buhar Kürlü Prefabrik Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazı İle Yapılması. (Stablize Malzeme İle Dolgu) 0,003018% 0,005604% 0,17 Sayısal İşletme Planı Hazırlanması 0,014464% 0,026862% 0,83 Her Türlü Dere Ve Askıda Geçiş YapıIması 0,001179% 0,00219% 0,07 Betonarme Direkli Kafes Teli ile Himaye Çiti Yapılması 0,015768% 0,029284% 0,9 Yatay Sondaj Yapılması 0,003855% 0,007159% 0,22 100 KK Prefabrik Fosseptik Yapılması (Kazı, Dolgu, Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,005785% 0,010743% 0,33 250 KK Prefabrik Fosseptik Yapılması (Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,014403% 0,026748% 0,82 500 KK Prefabrik Fosseptik Yapılması (Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,017263% 0,03206% 0,99 1000 KK Prefabrik Fosseptik Yapılması (Nakliye, Vinç Ve Montaj İşleri Dahil) 0,007999% 0,014855% 0,46 25 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,001741% 0,003233% 0,1 50 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,002265% 0,004206% 0,13 100 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,001359% 0,002524% 0,08 200 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,002276% 0,004227% 0,13 300 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,00091% 0,001691% 0,05 400 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,001193% 0,002215% 0,07 500 m³ Su Deposu Mekanik İşleri Yapılması 0,001316% 0,002444% 0,08 25 m³ Prefabrik Biriktirmeli Terfi Binası Mekanik İşleri 0,002828% 0,005253% 0,16 50 m³ Prefabrik Biriktirmeli Terfi Binası Mekanik İşleri 0,002828% 0,005253% 0,16 Kaptaj Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı 0,000278% 0,000517% 0,02 Ø50 mm Basınç Kırıcı Montajı (Prefabrik BKV Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,000219% 0,000406% 0,01 Ø65 mm Basınç Kırıcı Montajı (Prefabrik BKV Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,000456% 0,000847% 0,03 Ø80 mm Basınç Kırıcı Montajı (Prefabrik BKV Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,000768% 0,001427% 0,04 Ø100 mm Basınç Kırıcı Montajı (Prefabrik BKV Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,00143% 0,002655% 0,08 Ø50 mm Vantuz Montajı (Prefabrik Vantuz Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,000869% 0,001613% 0,05 Ø65 mm Vantuz Montajı (Prefabrik Vantuz Odası Mekanik İşleri Yapılması) 0,000982% 0,001823% 0,06 Prefabrik Flatörlü Maslak Mekanik İşleri Yapılması 0,003072% 0,005706% 0,18 Ø50 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000614% 0,001141% 0,04 Ø65 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000691% 0,001283% 0,04 Ø80 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000568% 0,001055% 0,03 Ø100 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000867% 0,001611% 0,05 Ø125 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000518% 0,000962% 0,03 Ø150 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000586% 0,001087% 0,03 Ø200 mm PN10 Elostomer Yataklı Hat Vanası Takılması 0,000467% 0,000868% 0,03 Ø65 mm Tahliye Vanası Montajı 0,000517% 0,00096% 0,03 Ø80 mm Tahliye Vanası Montajı 0,000588% 0,001092% 0,03 Ø100 mm Tahliye Vanası Montajı 0,000075% 0,00014% 0,1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

20 Şubat 2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek;

Yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısı; 1,00 olarak belirlenmiştir.

