Türk Edebiyatının dev ismi Nazım Hikmet'in ölüm tarihi ve yeri

Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet'in ölüm tarihi ve yeri hala milyonlarca seveni için önemli bir merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü şair ve yazar, 3 Haziran 1963 tarihinde, Moskova'da, Sovyetler Birliği'nde hayatını kaybetti. Nazım Hikmet'in ölümü hem Türkiye'de hem de dünya çapında büyük bir üzüntüye neden oldu. Eserleriyle, özellikle de şiirleriyle geniş kitlelere hitap eden ve toplumsal olaylara duyarlılığıyla tanınan Nazım Hikmet, ölümüyle de edebiyat dünyasında derin bir iz bıraktı.

Bugün dahi Nazım Hikmet'in şiirleri ve eserleri, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor ve onun fikirleri ve duyarlılığı, yeni nesiller tarafından da büyük ilgiyle karşılanıyor. Nazım Hikmet, yaşamı boyunca mücadeleci ruhu ve sanatıyla insanlığa ilham vermiş bir edebiyat dehası olarak hatırlanmaya devam ediyor.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Nazım Hikmet, Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Tam adı Nazım Hikmet Ran olan şair, 20. yüzyılın en etkili ve tanınmış Türk şairlerinden biri olarak kabul edilir. İşçi sınıfının ve ezilenlerin haklarını savunan, toplumsal adalet ve özgürlük idealini yansıtan şiirleriyle tanınır.

Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902 tarihinde Selanik'te doğmuştur. Babası Hikmet Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan bir devlet görevlisidir. Nazım Hikmet'in annesi Ayşe Celile Hanım ise Selanikli bir Rum kadınıdır. İlköğrenimine Selanik'te başlayan Nazım Hikmet, ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde eğitimine devam etti. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü.

Nazım Hikmet'in edebi kariyeri genç yaşlarda başladı. Şiirleri ve yazılarıyla dikkat çekti. Genç yaşta sosyalist düşüncelere yöneldi ve bu doğrultuda eserler vermeye başladı. Eserleri zaman zaman sansüre uğradı ve yasaklandı. İlk şiir kitabı "Köroğlu" 1927'de yayımlandı.

Siyasi görüşleri nedeniyle defalarca tutuklanan Nazım Hikmet, 1938'de TBMM'de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar tutuklandı ve uzun yıllar cezaevinde geçirdi. Cezaevindeyken birçok önemli eserini yazdı. 1950'de hapisten çıktıktan sonra ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve sürgün hayatına başladı. Önce Sovyetler Birliği'ne, sonra Polonya'ya gitti. Moskova'da 3 Haziran 1963'te hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet'in eserleri arasında "Memleketimden İnsan Manzaraları", "Taranta Babu'ya Mektuplar", "Varan 1", "Varan 2", "Varan 3" gibi önemli şiir kitapları bulunmaktadır. Onun şiirleri, yaşamın içinden gelen duyguları, toplumsal olaylara olan duyarlılığı ve sıradan insanların sesi olma özelliğiyle geniş kitlelere hitap etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi