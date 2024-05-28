28 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! İkindi namazının sünneti nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 28 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

28 MAYIS 2024 SALI

İmsak Saati: 03.15,

Güneş Vakti: 04.59,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.23,

Akşam Ezanı: 19.49,

Yatsı Ezanı: 21.27

İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

İkindi namazının sünneti dört rekâttan oluşur ve her bir rekât belirli adımlar izlenerek kılınır. İşte adım adım ikindi namazının sünnetinin kılınışı:

BİRİNCİ REKAT

Niyet ve Tekbir: İkindi namazının sünnetini kılmaya niyet edilip "Allahu Ekber" diyerek eller bağlanır.

Subhaneke: Subhaneke duası okunur.

Euzu Besmele ve Fatiha: Euzu besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur.

Kuran'dan Sure: Fatiha'nın ardından Kur'an'dan kısa bir sure okunur.

Rükû: "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir ve rükû tesbihleri okunur.

Kıyam: Rükûdan kalkılır ve "Semi Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd" denir.

Secde: "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve secde tesbihleri okunur.

Oturma ve İkinci Secde: Secdeden kalkılır, oturulur ve tekrar secdeye gidilir.

Ayağa Kalkma: İkinci secdeden kalkılarak ikinci rekâta başlanır.

İKİNCİ REKAT

Besmele ve Fatiha: Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Kuran'dan Sure: Fatiha'nın ardından başka bir kısa sure okunur.

Rükû: Rükûya gidilir ve rükû tesbihleri okunur.

Kıyam: Rükûdan kalkılır ve "Semi Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd" denir.

Secde: Secdeye gidilir ve secde tesbihleri okunur.

Oturma ve İkinci Secde: Secdeden kalkılarak oturulur ve tekrar secdeye gidilir.

Teşehhüd: İkinci secdeden kalkılarak oturulur ve Ettahiyyatu, Allâhumme Salli ve Allâhumme Bârik duaları okunur.

Ayağa Kalkma: Teşehhüd duasından sonra üçüncü rekâta kalkılır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

Subhaneke: Subhaneke duası okunur.

Euzu Besmele ve Fatiha: Euzu besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Kuran'dan Sure: Fatiha'nın ardından kısa bir sure okunur.

Rükû: Rükûya gidilir ve rükû tesbihleri okunur.

Kıyam: Rükûdan kalkılır ve "Semi Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd" denir.

Secde: Secdeye gidilir ve secde tesbihleri okunur.

Oturma ve İkinci Secde: Secdeden kalkılır, oturulur ve tekrar secdeye gidilir.

Ayağa Kalkma: İkinci secdeden kalkılarak dördüncü rekâta başlanır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

Besmele ve Fatiha: Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Kuran'dan Sure: Fatiha'nın ardından başka bir kısa sure okunur.

Rükû: Rükûya gidilir ve rükû tesbihleri okunur.

Kıyam: Rükûdan kalkılır ve "Semi Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd" denir.

Secde: Secdeye gidilir ve secde tesbihleri okunur.

Oturma ve İkinci Secde: Secdeden kalkılarak oturulur ve tekrar secdeye gidilir.

Teşehhüd ve Dualar: İkinci secdeden sonra oturulur ve Ettahiyyatu, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbena duaları okunur.

Selam Verme: Sağ ve sol omuza "Es selâmu aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam verilir.