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Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

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Malatya’da Hatunsuyu- Keşifler’e ulaşım nasıl sağlanıyor? Hatunsuyu- Keşifler otobüs seferleri hangi saatlerde kalkış yapıyor? İşte detaylar…

Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor mask
Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor
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3C otobüsleri nereye gidiyor? 3C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Hatunsuyu- Keşifler’e ulaşım sağlayan 3C otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3C: HATUNSUYU- KEŞİFLER

Hafta içi seferler:

Merkez’den Keşifler’e kalkış sefer saatleri:

05:50     06:20     06:00     06:50     06:30     07:05     07:00     07:30     07:30     08:00     08:00     08:30

08:30     09:00     09:00     09:30     09:30     10:00     10:00     10:30     10:30     11:00     11:00     11:30     11:30

12:00     12:00     12:30     12:30     13:00     13:00     13:30     13:30     14:00     14:00     14:30     14:30     15:00

15:00     15:30     15:30     16:00     16:00     16:30     16:30     17:00     17:00     17:30     17:30     18:00     18:00

18:40     18:30     19:00     19:00     19:30     19:30     20:00     20:00     20:30     21:00     21:30     21:30     22:00

22:30     23:00     23:30    

Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Keşifler’e kalkış sefer saatleri:

05:50     06:20     06:00     06:50     06:30     07:05     07:00     07:30     07:30     08:00     08:00     08:30

08:30     09:00     09:00     09:30     09:30     10:00     10:00     10:30     10:30     11:00     11:00     11:30     11:30

12:00     12:00     12:30     12:30     13:00     13:00     13:30     13:30     14:00     14:00     14:30     14:30     15:00

15:00     15:30     15:30     16:00     16:00     16:30     16:30     17:00     17:00     17:30     17:30     18:00     18:00

19:00     18:15                     19:30     19:45     20:00     20:30     21:00     21:30     21:30     22:00     22:30     23:00

23:30

Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?
 

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24 May 2024 - 09:53 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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