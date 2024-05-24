Malatya’da MOTAŞ 3C otobüsleri saat kaçta hareket ediyor?

3C otobüsleri nereye gidiyor? 3C otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılırken Hatunsuyu- Keşifler’e ulaşım sağlayan 3C otobüslerinin kalkış saatleri ise şöyle:

3C: HATUNSUYU- KEŞİFLER

Hafta içi seferler:

Merkez’den Keşifler’e kalkış sefer saatleri:

05:50 06:20 06:00 06:50 06:30 07:05 07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:30

08:30 09:00 09:00 09:30 09:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30

12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00

15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00

18:40 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 21:00 21:30 21:30 22:00

22:30 23:00 23:30

Hafta sonu seferler:

Merkez’den Keşifler’e kalkış sefer saatleri:

05:50 06:20 06:00 06:50 06:30 07:05 07:00 07:30 07:30 08:00 08:00 08:30

08:30 09:00 09:00 09:30 09:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30

12:00 12:00 12:30 12:30 13:00 13:00 13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00

15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00

19:00 18:15 19:30 19:45 20:00 20:30 21:00 21:30 21:30 22:00 22:30 23:00

23:30