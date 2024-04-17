Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlık etti.
Belediye Meclis Toplantısında Başkan Er Meclis üyelerine Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler aktardı. Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği şu şekilde:
BELEDİYE PERSONEL A.Ş (696 KHK)
İşe başlatılan: 1011
İşten ayrılan: 485
2019 personel sayısı: 2046
2024 personel sayısı: 2572
MELİD ULAŞIM VE HİZMET GRUPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İşe başlatılan: 3
İşten ayrılan: 1
2019 personel sayısı: 4
2024 personel sayısı: 5
ESENLİK İMAR İNŞ.SAN.TİC.TAAH.LTD.ŞTİ
İşe başlatılan: 486
İşten ayrılan: 734
2019 personel sayısı: 683
2024 personel sayısı: 647
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER LTD.ŞTİ (BELSOS)
İşe başlatılan: 209
İşten ayrılan: 316
2019 personel sayısı: 202
2024 personel sayısı: 112
MALATYA EKMEK VE GİDA FABRİKASI A.Ş (MEGSAŞ)
İşe başlatılan: 157
İşten ayrılan: 94
2019 personel sayısı: 98
2024 personel sayısı: 165
MALATYA ULAŞIM A.Ş (MOTAŞ)
İşe başlatılan: 185
İşten ayrılan: 202
2019 personel sayısı: 488
2024 personel sayısı: 503
MESTON ÇEVRE VE İNŞAAT A.Ş
İşe başlatılan: 276
İşten ayrılan: 222
2019 personel sayısı: 199
2024 personel sayısı: 251
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VE FUARCILIK A.Ş
İşe başlatılan: 28
İşten ayrılan: 19
2019 personel sayısı: 32
2024 personel sayısı: 29
MASKİ PERSONEL A.Ş
İşe başlatılan: 397
İşten ayrılan: 107
2019 personel sayısı: 749
2024 personel sayısı: 1037
MEMUR
2024 personel sayısı: 544
KADROLU İŞÇİ
2024 personel sayısı: 10
Toplam 2019 personel sayısı: 5080
Toplam 2024 personel sayısı: 5875
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.