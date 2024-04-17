17 Nis 2024 - 00:40- Gündem G:

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı? mask
Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?
Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlık etti.

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

Belediye Meclis Toplantısında Başkan Er Meclis üyelerine Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler aktardı. Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği şu şekilde:
Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

BELEDİYE PERSONEL A.Ş (696 KHK)

İşe başlatılan: 1011
İşten ayrılan: 485
2019 personel sayısı: 2046
2024 personel sayısı: 2572

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

MELİD ULAŞIM VE HİZMET GRUPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İşe başlatılan: 3
İşten ayrılan: 1
2019 personel sayısı: 4
2024 personel sayısı: 5

ESENLİK İMAR İNŞ.SAN.TİC.TAAH.LTD.ŞTİ

İşe başlatılan: 486
İşten ayrılan: 734
2019 personel sayısı: 683
2024 personel sayısı: 647

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER LTD.ŞTİ (BELSOS)

İşe başlatılan: 209
İşten ayrılan: 316
2019 personel sayısı: 202
2024 personel sayısı: 112

MALATYA EKMEK VE GİDA FABRİKASI A.Ş (MEGSAŞ)

İşe başlatılan: 157
İşten ayrılan: 94
2019 personel sayısı: 98
2024 personel sayısı: 165

MALATYA ULAŞIM A.Ş (MOTAŞ)

İşe başlatılan: 185
İşten ayrılan: 202
2019 personel sayısı: 488
2024 personel sayısı: 503


MESTON ÇEVRE VE İNŞAAT A.Ş

İşe başlatılan: 276
İşten ayrılan: 222
2019 personel sayısı: 199
2024 personel sayısı: 251

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VE FUARCILIK A.Ş

İşe başlatılan: 28
İşten ayrılan: 19
2019 personel sayısı: 32
2024 personel sayısı: 29

Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?


MASKİ PERSONEL A.Ş

İşe başlatılan: 397
İşten ayrılan: 107
2019 personel sayısı: 749
2024 personel sayısı: 1037


MEMUR

2024 personel sayısı: 544

KADROLU İŞÇİ

2024 personel sayısı: 10


Toplam 2019 personel sayısı: 5080
Toplam 2024 personel sayısı: 5875

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17 Nis 2024 - 00:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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