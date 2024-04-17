Gürkan döneminde Belediye’ye kaç kişi alındı?

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Meclis toplantısında Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler de aktarılırken Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği ise dikkat çekti.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başkanlık etti.

Belediye Meclis Toplantısında Başkan Er Meclis üyelerine Belediye personel durumuna ilişkin bilgiler aktardı. Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve başladığı 2019’dan bugüne yaşanan personel hareketliliği şu şekilde:

BELEDİYE PERSONEL A.Ş (696 KHK)

İşe başlatılan: 1011

İşten ayrılan: 485

2019 personel sayısı: 2046

2024 personel sayısı: 2572

MELİD ULAŞIM VE HİZMET GRUPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İşe başlatılan: 3

İşten ayrılan: 1

2019 personel sayısı: 4

2024 personel sayısı: 5

ESENLİK İMAR İNŞ.SAN.TİC.TAAH.LTD.ŞTİ

İşe başlatılan: 486

İşten ayrılan: 734

2019 personel sayısı: 683

2024 personel sayısı: 647

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER LTD.ŞTİ (BELSOS)

İşe başlatılan: 209

İşten ayrılan: 316

2019 personel sayısı: 202

2024 personel sayısı: 112

MALATYA EKMEK VE GİDA FABRİKASI A.Ş (MEGSAŞ)

İşe başlatılan: 157

İşten ayrılan: 94

2019 personel sayısı: 98

2024 personel sayısı: 165

MALATYA ULAŞIM A.Ş (MOTAŞ)

İşe başlatılan: 185

İşten ayrılan: 202

2019 personel sayısı: 488

2024 personel sayısı: 503



MESTON ÇEVRE VE İNŞAAT A.Ş

İşe başlatılan: 276

İşten ayrılan: 222

2019 personel sayısı: 199

2024 personel sayısı: 251

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VE FUARCILIK A.Ş

İşe başlatılan: 28

İşten ayrılan: 19

2019 personel sayısı: 32

2024 personel sayısı: 29



MASKİ PERSONEL A.Ş

İşe başlatılan: 397

İşten ayrılan: 107

2019 personel sayısı: 749

2024 personel sayısı: 1037

2024 personel sayısı: 544

KADROLU İŞÇİ

2024 personel sayısı: 10



Toplam 2019 personel sayısı: 5080

Toplam 2024 personel sayısı: 5875