Kızılırmak ve Fadlum ırmağındaki renk değişimi: Doğanın büyüleyici görseli

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ'dan doğarak Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, her yıl bu dönemde yaşanan doğa olayıyla hayrete düşürdü.

Karların erimesi ve yağmurun etkisiyle su seviyesi yükselen Kızılırmak, kahverengi bir renge büründü. Kızılırmak'ın kollarından biri olan ve nehrin rengini değiştiren Fadlum Irmağı ise kızıl bir görünüm aldı. İki ırmağın kesiştiği noktada ise renklerin birleşmesi, ilginç manzaralar oluşturdu. Bu doğa olayı, dronlar aracılığıyla kaydedilerek görüntülendi.

Söz konusu doğa olayının meydana gelmesinde, toprağın suyla karışması ve akarsu tarafından taşınan toprak parçacıklarının etkisi olduğu belirtildi. Mevsim geçişlerinin etkisiyle yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve yağmurun artmasıyla birlikte Kızılırmak'ta artan su akışı, renk değişimine neden oldu.

Bölgede yaşayan Bahri Çongar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Mevsim itibarıyla kıştan yaza geçtik. Şu anda tabi yüksek yerlerde yağan karların erimesi ve yağmurun yapmasıyla birlikte Kızılırmak’ta bir coşku oldu. Su seviyesi yükseldi ve böylelikle ortaya eşsiz bir manzara çıktı. Toprağın suyla karışmasıyla su kızıl bir renk aldı. Türkiye’nin en uzun ırmağı şehrimizi ikiye bölüyor. Ortaya da güzel görüntüler çıkıyor"

şeklinde konuştu.

Kızılırmak ve Fadlum Irmağı'nın kızıl renge bürünmesi, bölge halkı ve doğa severler tarafından ilgiyle izlendi. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çekti ve bölgeye ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı