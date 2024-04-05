Malatyalı çiçekçilerden önemli rica

Malatya Çiçekçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Fırat, yerel seçimlerin ardından yeni seçilen belediye başkanlarının kendilerine çiçek gönderilmesi yerinde AFAD’a bağış yapılmasını talebini eleştirdi. Deprem sonrası çiçekçi esnaflarının zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Fırat, esnafların iş yapamadıkları nedeni ile dükkanlarını kapatmak üzere olduğunu kaydetti.

6 Şubat depremlerinin ardından birçok çiçekçi esnafının işi bıraktığını ve şehri terk ettiğini söyleyen Fırat

“Çiçekçiler Federasyonu ve Çiçekçiler Derneği Malatya Şubesi olarak 2019 yılından bu tarafa gerek pandemi, gerek ekonomik kriz ve Malatya ilinde yaşanan deprem sonucunda büyük sıkıntılar çeken üyelerimizin büyük bir kısmı şehri terk etti ve mesleği bırakmak zorunda kaldı. Malatya ilinde kalan çiçekçi esnafımız ise yıkılan işyerlerinden dolayı konteynerlerde ve çok zor şartlar altında hizmet vermeye çalışmakta. Bütün bu güç ve dayanılmaz şartlar altında Malatya ilinde kalan çiçekçi esnafı da işyerlerini kapatmak üzereler”

şeklinde konuştu.

“BU YÖNDE AÇIKLAMA YAPMAMALARI RİCA OLUNUR”

Yeni seçilen belediye başkanlarının açıklamalarını eleştiren Fırat,

“Belirttiğimiz koşullardan sonra yapılan yerel seçimler sonucunda seçilen belediye başkanlarımızdan faaliyet alanlarımıza yönelik olarak çiçek gönderilmemesi yönünde yapılan açıklamalar sonucunda ekonomik olarak kilitlenmiş durumda olan işyerlerimiz ve yapmış oldukları hazırlıklar çerçevesinde ellerinde kalan çiçeklerle mevcut işyerleri ayrı bir krize girmiş bulunmaktadır. Malatya ilinde çiçekçi esnafımızın bir nebze harekete geçmesi için seçilen belediye başkanlarımızdan bu yönde açıklama yapmamaları rica olunur. Bizde gidersek Malatya’da kapısı çalınacak çiçekçi esnafı kalmayacak”

ifadelerine yer verdi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ