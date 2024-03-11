Malatya’da bugün iftar vakti ve günün menüsü

2024 yılında Ramazan ayında oruç 30 gün sürecek. İlk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek ve son iftar ise 9 Nisan 2024 Salı günü olacak. Ramazan Bayramı, yani diğer adıyla Oruç Bayramı ise 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak.

MALATYA İFTAR VAKTİ

Sahur Vakti 05:16, Güneş 06:37, Öğle 12:42, İkindi 16:00, İftar Saati 18:37, Teravih Vakti 19:52.

İFTAR MENÜSÜ

Mercimek çorbası

Etli bezelye

Bulgur pilavı

Cacık

Jöleli muhallebi.

GÜNÜN SÜNNETİ:

Bir yudum su ile dahi olsa iftar etmeden akşam namazını kılmamak.

GÜNÜN AYETİ

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. (Bakara / 185)

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz. (Buhari, Savm: 5)

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bugünde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bugünde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bugünde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

Kaynak: Haber Merkezi