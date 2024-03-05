05 Mar 2024 - 13:52- Yaşam G:

Mardin’in yöresel yemekleri

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Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir şehir ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Bu kültürel miras, Mardin'in yöresel mutfağında da kendini gösterir. Mardin yöresel yemekleri, genellikle Ortadoğu ve Mezopotamya mutfağından etkilenmiştir. İşte Mardin'in yöresel lezzetlerinden bazıları…

Mardin’in yöresel yemekleri mask
Mardin’in yöresel yemekleri
Mardin’in yöresel yemekleri
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Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir şehir ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Bu kültürel miras, Mardin'in yöresel mutfağında da kendini gösterir. Mardin yöresel yemekleri, genellikle Ortadoğu ve Mezopotamya mutfağından etkilenmiştir. İşte Mardin'in yöresel lezzetlerinden bazıları…

KÜNEFE:

Mardin'de sıkça tüketilen bir tatlıdır. İçerisinde peynir bulunan, tel tel hamurun arasında pişirilen ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı çeşididir.

KABURGA DOLMASI

Kuzu kaburga etinin pirinç, soğan ve baharatlarla doldurulup pişirilmesiyle yapılan geleneksel bir Mardin yemeği.

Mardin’in yöresel yemekleri

IROK

Mardin'in ünlü bir çorba çeşidi. Genellikle nohut, kıyma ve baharatlarla hazırlanır.

Mardin’in yöresel yemekleri

KIYMALI PİDE:

 Mardin'de oldukça popüler olan bir yemek. Pide üzerine kıyma, domates, biber ve baharatlar konularak fırında pişirilir.

KENGER ÇORBASI

Kenger bitkisinin köklerinden yapılan bir çorbadır. Mardin'in özgün lezzetlerinden biri.

KİBBE:

 İçerisinde bulgur, kıyma ve baharat bulunan, genellikle elde şekil verilen ve kızartılan bir yemek.

Mardin’in yöresel yemekleri

ZIRNİK DOLMASI:

 Mardin'e özgü bir dolma çeşididir. Kuzu eti ve pirinçle hazırlanır, ardından lahana yapraklarına sarılarak pişirilir.

SEKERPARE:

 Mardin'in tatlıları arasında yer alır. Hamurun içine badem veya ceviz konularak hazırlanan ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı.

Mardin’in yöresel yemekleri

Bu lezzetler Mardin'in yöresel mutfağının sadece bir kısmını oluşturur. Şehirde daha birçok geleneksel yemek ve tatlı çeşidi bulunmakta.

Mardin’in yöresel yemekleriMardin’in yöresel yemekleri
 
Mardin’in yöresel yemekleri
 
Mardin’in yöresel yemekleri
 
Mardin’in yöresel yemekleri
 
Mardin’in yöresel yemekleri
 
Mardin’in yöresel yemekleri
 
 

Kaynak: Haber Merkezi

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05 Mar 2024 - 13:52 Mardin- Yaşam

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