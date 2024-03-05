Mardin’in yöresel yemekleri

Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir şehir ve zengin bir kültürel mirasa sahip. Bu kültürel miras, Mardin'in yöresel mutfağında da kendini gösterir. Mardin yöresel yemekleri, genellikle Ortadoğu ve Mezopotamya mutfağından etkilenmiştir. İşte Mardin'in yöresel lezzetlerinden bazıları…

KÜNEFE:

Mardin'de sıkça tüketilen bir tatlıdır. İçerisinde peynir bulunan, tel tel hamurun arasında pişirilen ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı çeşididir.

KABURGA DOLMASI

Kuzu kaburga etinin pirinç, soğan ve baharatlarla doldurulup pişirilmesiyle yapılan geleneksel bir Mardin yemeği.

IROK

Mardin'in ünlü bir çorba çeşidi. Genellikle nohut, kıyma ve baharatlarla hazırlanır.

KIYMALI PİDE:

Mardin'de oldukça popüler olan bir yemek. Pide üzerine kıyma, domates, biber ve baharatlar konularak fırında pişirilir.

KENGER ÇORBASI

Kenger bitkisinin köklerinden yapılan bir çorbadır. Mardin'in özgün lezzetlerinden biri.

KİBBE:

İçerisinde bulgur, kıyma ve baharat bulunan, genellikle elde şekil verilen ve kızartılan bir yemek.

ZIRNİK DOLMASI:

Mardin'e özgü bir dolma çeşididir. Kuzu eti ve pirinçle hazırlanır, ardından lahana yapraklarına sarılarak pişirilir.

SEKERPARE:

Mardin'in tatlıları arasında yer alır. Hamurun içine badem veya ceviz konularak hazırlanan ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı.

Bu lezzetler Mardin'in yöresel mutfağının sadece bir kısmını oluşturur. Şehirde daha birçok geleneksel yemek ve tatlı çeşidi bulunmakta.

Kaynak: Haber Merkezi