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Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?

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Son zamanlarda ismi sık sık anılan Fırat Nehri ile ilgili birçok şey merak edilirken bunlardan biri de bu nehirde kaç çeşit balık olduğu yönünde. İşte Fırat Nehri’nde bulunan, yaşayan balık çeşitleri…

Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var? mask
Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?
Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?
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Son zamanlarda ismi sık sık anılan Fırat Nehri ile ilgili birçok şey merak edilirken bunlardan biri de bu nehirde kaç çeşit balık olduğu yönünde. İşte Fırat Nehri’nde bulunan, yaşayan balık çeşitleri…

Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?

Fırat Nehri, çeşitli balık türlerinin yaşadığı önemli bir su kaynağıdır. Ancak, tam olarak Fırat Nehri üzerinde bulunan balık türlerinin sayısı bölgeye ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Fırat Nehri'nin çevresinde yaşayan balık türleri arasında şu türler bulunuyor:

Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?

Turna (Salmo trutta)
Sazan (Cyprinus carpio)
Kefal (Mugilidae familyası içinde yer alan çeşitli türler)
Tatlısu kefali (Chelon labrosus)
Siraz (Barbus spp.)
Gümüş balığı (Alburnus spp.)
Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus)
Sudak (Sander lucioperca)
Levrek (Dicentrarchus labrax)
Kaya balığı (Cottus spp.)

Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?

Bu türler, Fırat Nehri ve yakın çevresinde bulunan su kaynaklarında yaygın olarak bulunabilen bazı balık türleri. Ancak, bu listedeki balık türlerinin yanı sıra daha birçok tür de Fırat Nehri ve havzasında yaşıyor.

Fırat Nehri’nde kaç çeşit balık var?

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29 Şub 2024 - 20:42 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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