Dikkat! Batman’da 4 Tunceli’de 4 ilçe etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Ardıçlı, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Seyrantepe, Atlıhan, Rüzgârlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Behrem Yoğun, Mehmet Yatkın bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıkaya, Yenice, Pınarbaşı (Kayapınar), Kantar, Yeşilyurt, İrmi, Salkımlı, Everci bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülmür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü, Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü, Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Pülmür ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Aktuluk Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Derebaşı Mahallesi, Soğukpınar Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Kaledibi Mahallesi, Yukarıgülbahçe Köyü, Karabakır Köyü, Doluküp Köyü, Yeniköy Köyü, Pınarlar Köyü Konaklar Mevki, Yeniköy Köyü Akbayır Mezra, Pınarlar Köyü Baltagirmez Mezra, Mercimek Köyü, Kolankaya Köyü, Buğulu Köyü Aşağı Tarlacık Mz Mezra, Buğulu Köyü Bölmeli Mz Mezra, aşakçı Köyü, Baylık Köyü, Beydamı Köyü, Konaklar Köyü, Çemçeli Köyü, Sarıbalta Köyü, Yenimahalle Mahallesi, Fikripaşa Mahallesi, Dereli Köyü, Koçpınar Köyü, Çalıözü Köyü, Sumak Köyü, Biçmekaya Köyü, Pirinççi Köyü, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Pınarlar Köyü Köyiçi Mevkii, Çukur Mahallesi, Akpınar Köyü, Aşağıgülbahçe Köyü, Geçityaka Köyü, Demirsaban Köyü, Çakırbahçe Köyü, Çataksu Köyü, Konurat Köyü, Arpalı Köyü, Korluca Köyü, Çakırbahçe Köyü Karadere Mezra, Yukarıyakabaşı Köyü, Yenidoğdu Köyü, Çukurca Köyü, Dorutay Köyü, Diyap Ağa Mahallesi, Kardelen Köyü, Kale Mahallesi, Vişneli Köyü, Akçapınar Köyü, Yüceldi Köyü, Gövdeli Köyü, Ballıdut Köyü, Sarısaltık Köyü, Arpaderen Köyü, Halitpınar Köyü, Alancık Köyü Yoğun Toprak Mezra, Çağlarca Köyü Üzümlü Mezra, Çağlarca Köyü, Dalören Köyü, Taşıtlı Köyü, Paşacık Köyü, Hamamatik Mahallesi, Karaca Köyü, Beşelma Köyü, Uzundal Köyü, Ayazpınar Köyü, Sağman Köyü Dillice Mevkii, Sağman Köyü Kaballı Mevkii, Söğütlütepe Köyü, Balkaynar Köyü Seyit Memetler Mezra, Beşelma Köyü Darıkolu Mezra, Balkaynar Köyü Balolar Mezra, Aktaş Köyü, Doğan Köyü, Ulukale Köyü, Cebe Köyü, Büyükörence Köyü, Gözlüçayır Köyü, Tekeli Köyü, Uzungöl Köyü, Akçapınar Köyü Koyunardı Mezra, İn Köyü, Altınçevre Köyü, Sağman Köyü Merkez Mevkii, Pulur Mahallesi, Yünbüken Köyü, Toratlı Köyü, Karaoğlan Köyü, Gedikler Köyü Ergenler Mezra, Aşağıdemirbük Köyü, Karasar Köyü, Bağsuyu Köyü, Aşağıbudak Köyü, Bozağaç Köyü, Yeni Mahallesi, Bulgurtepe Köyü, Gedikler Köyü, Erkalkan Köyü, Tekeli Köyü Çizmeli Mezra, Sakyol Köyü, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra, Gedikler Köyü Varlıkonak Mezra, Kalecik Köyü, Cihangir Köyü, Yukarıbudak Köyü, Dedebeyli Köyü, Gedikler Köyü Yukarıdemirbük Mezra, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Çağlarca Köyü Erenler Mezra, Çaytaşı Köyü, Köprübaşı Mahallesi, Alancık Köyü, Bilgeç Köyü, Akdemir Köyü, Kıraçlar Köyü, Gülbahçe Köyü, Kuşluca Köyü, Alakuş Köyü, Yemişdere Köyü, Hacı Cami Mahallesi, Mescit Mahallesi, Tepebaşı Mahallesi, Karaçavuş Köyü, Boydaş Köyü, Türktaner Köyü, Kavuktepe Köyü, Geçimli Köyü, Dervişcemal Köyü, Buzlupınar Köyü, Çığırlı Köyü, Gedikler Köyü Alçılı Mezra, Güneybaşı Köyü, Payamdüzü Köyü, Kavuktepe Köyü Yorganlı Mezra, Akçayunt Köyü Akçayunt Mevkii, Doğanalan Köyü, Anıl Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-12.00 saatleri arasında Hozat ilçesine bağlı Fikripaşa Mahallesi, Dalören Köyü, Taşıtlı Köyü, Karaca Köyü, Beşelma Köyü, Uzundal Köyü, Karaoğlan Köyü, Bilgeç Köyü, Balkaynar Köyü Seyit Memetler Mezra, Beşelma Köyü Darıkolu Mezra, Balkaynar Köyü Balolar Mezra, Pulur Mahallesi, Kuşluca Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pertek ilçesine bağlı Beydamı Köyü, Yolkonak Köyü, Kaçarlar Köyü bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yolkonak Köyü, Kopuzlar Köyü, Cumhuriyet Mahallesi, Batman Köyü, Atlantı Köyü, Esentepe Mahallesi, Merkez Mahallesi, Demirce Köyü, Büyükyurt Köyü, Geriş Köyü, Geriş Köyü Alaca Mezra, Aşağıdoluca Köyü Koç Mezra, Yiğitler Köyü, Gökçek Köyü, Uzuntarla Köyü, Güleç Köyü, Erdoğdu Köyü, Gömemiş Köyü, Kuyluca Köyü, Alacık Köyü, Yeşilkaya Köyü, Kocalar Köyü, İsmet İnönü Osb Mahallesi, Kapıbaşı Köyü, Günlüce Köyü, Çevrecik Köyü, Sapköy Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Bostanlı Köyü, Yazgeldi Köyü, Dallıbahçe Köyü, Yukarıdoluca Köyü, Aşağıdoluca Köyü, Ballıca Köyü, Güneycik Köyü, Yarbaşı Köyü, Turnayolu Köyü, Güzelpınar Köyü, Yayıkağıl Köyü, Ayranlı Köyü, Akpınar Köyü Kuzuluk Mezra, Sarıyayla Köyü, Beytaşı Köyü, Doğantaş Köyü, Ramazan Köyü, Dereova Köyü, Çalıkağıl Köyü Dikilitaş Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.